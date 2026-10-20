Calvo defiende el impulso de la Zalia y asegura que se han producido "avances muy significativos"

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OVIEDO, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Principado de Asturias, Alejandro Calvo, ha defendido este martes los "avances muy significativos" que se han producido en las últimas semanas para dar un impulso a la Zalia, con la tramitación del proyecto de Sunwafe en la Zalia, como Proyecto de Interés Regional (PIER) entre otras.

Durante su comparecencia en la Comisión del ramo ante preguntas de los diputados del PP José Agustín Cuervas Mons y del Grupo Mixto Adrián Pumares, Calvo ha asegurado que la declaración del PIER es "absolutamente decisiva" para abordar "con seguridad" los avances urbanísticos y de las infraestructuras asociadas. A ello se suma que el Principado está "dando pasos" para reorientar parte del suelo de Zalia para que sea "útil" para la actividad intermodal del puerto de Gijón.

El consejero ha defendido este martes la rigurosidad de la planificación eléctrica regional ante las críticas vertidas por el PP y ha asegurado que la viabilidad del proyecto de Sunwafe en la Zalia dependerá de la capacidad de sus socios para captar financiación privada y no de la gestión de las administraciones.

El titular de Movilidad ha remarcado que la planificación eléctrica es un tema "muy complejo y muy serio" que responde al trabajo de la administración para dotar a la región de las infraestructuras necesarias para transformar la industria asturiana.

Asimismo, ha aclarado que el desarrollo del proyecto dependerá de la "capacidad tractora" de los socios de la empresa para conseguir una financiación de 670 millones de euros --de los cuales ya se disponen de 200 millones en ayudas públicas-- y no de "dificultades" que puedan ofrecer las administraciones públicas.