Cambia Avilés teme un gobierno socialista "continuista del inmovilismo"

Publicado 13/06/2019 16:17:28 CET

AVILÉS, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cambia Avilés sospecha que un posible gobierno socialista a partir de este sábado será "continuista del inmovilismo del anterior mandato y de la política del no al todo", después de rechazar el PSOE la invitación a reunirse para alcanzar consensos sociales para la legislatura.

A través de una nota de prensa, Tania González ha manifestado este jueves, que "antes de un Pleno de investidura lo normal es reunirse para hablar de política, no de protocolo, y que las dos primeras fuerzas de la ciudad se reúnan para hablar de propuestas y tratar de llegar a consensos para tener estabilidad política en Avilés".

González ha incidido además en que el diálogo es básico, el mismo diálogo que los socialistas están teniendo a lo largo y ancho del Estado, pero que en Avilés "nos encontramos un gobierno socialista del no a todo, del no al diálogo y del no a las propuestas".

Por último, Cambia Avilés ha recordado que ofreció cuatro consensos claves para la ciudad: la ampliación de la gratuidad de la matrícula de las escuelas 0-3, el impulso de los planes de empleo, mejorar el precio y los trayectos del autobús y desprivatizar el servicio de limpieza.