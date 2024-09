Canteli dice desconocer el caso del DJ y añade que sin "alguna polémica" sería un San Mateo "muy triste"

La concejala vincula esa cancelación al cumplimiento del horario de finalización de las actuaciones "por el bienestar de los vecinos"



OVIEDO, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, ha afirmado este sábado desconocer el caso del DJ e influencer Isaac Corrales que denunció la cancelación de su actuación en la Ería entre los conciertos de Dani Fernández y Viva Suecia después de mostrar en sus redes sociales las calles del casco antiguo de Oviedo vacías durante una noche de San Mateo, imagen a la que añadió un cactus y una bola del desierto.

En declaraciones a los medios con motivo del Día de San Mateo, Canteli ha señalado que desconoce el caso pero entiende que "si no hubiera alguna polémica, sería un San Mateo muy triste".

El alcalde, asimismo, ha calificado de "éxito" las fiestas de este año y ha puesto en valor el acuerdo firmado este viernes para el futuro de La Vega.

Por su parte, la concejala de Festejos, Covadonga Díaz, ha argumentado que esa actuación se enmarcaba en un festival dentro de la programación de La Ería y que como era jueves, "un día laborable", se indicó desde el Ayuntamiento a los promotores que tenían que cumplir con el horario de finalización "por el bienestar de los vecinos" y "que si no, debían excluir algunos artistas que no figurasen en el cartel principal como Viva Suecia o Dani Fernández".

"Y eso es lo que han hecho", ha apuntillado, indicando que "a ese señor" le tiene "bloqueado" en sus redes sociales. "No tengo acceso a ellas, no sé ni de qué foto me hablan, pero me reitero lo que les acabo de decir: nosotros hablamos con la promotora para ver el bienestar de los vecinos, por las horas del concierto y, si no cumplían los horarios, había que quitar unas actuaciones y eso es lo que han hecho los promotores", ha zanjado.

LA OPOSICIÓN EXIGE EXPLICACIONES

Por su parte, el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza, ha señalado que pedirán explicaciones formales a la edil sobre las causas de la cancelación.

"Nos ha sorprendido y esperaremos la respuesta de la concejala", ha dicho, remarcando que "si al final se confirmase que fue por una censura, sería bastante triste y lamentable".

Asimismo, ha incidido en que el actual modelo de fiestas "mercantilizado" no es el que defiende el PSOE, que aboga por un modelo "más plural" y "más participativo", adelantando que la próxima semana harán un balance sobre esta edición.

En la misma línea, el portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, cree que supone "un mal término final" de San Mateo y ha confirmado que su grupo preguntará en comisión y pleno sobre este asunto.

Al mismo tiempo, insta al ejecutivo local del PP a "reconsiderar" su modelo para que haya colaboracion público-privada en lugar de un modelo "monopolizado por el equipo de gobierno y la hostelería" para que "la pluralidad se garantice por encima de cualquier veto".