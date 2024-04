Canteli espera someter al pleno el convenio de la Vega antes del 25 de mayo

El alcalde urge actuaciones en la Estación del Norte para acomodarla al incremento de viajeros por la llegada de la Alta Velocidad



OVIEDO, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, confía en someter a la votación del pleno municipal el Convenio urbanístico entre el Ministerio de Defensa, el Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Oviedo para la reordenación urbanística y puesta en valor de la Fábrica de Armas de La Vega, antes de que se celebre el día de las Fuerzas Armadas el próximo 25 de mayo.

En unas declaraciones a los medios tras asistir a la clausura de uno de los talleres del programa '¿Qué sabemos de Economía?', el alcalde ha indicado que todavía se están contestando las alegaciones presentadas al convenio tras su aprobación inicial en diciembre de 2023. Entonces, se esperaba que la aprobación definitiva y posterior firma entre el Principado, Ministerio de Defensa y Ayuntamiento se produjese a finales de marzo o principios de abril. "Estoy apretando permanentemente", ha indicado, para que La Vega sea del Ayuntamiento.

Por otro lado, el regidor se ha referido a la venta de billetes de los nuevos trenes Avril para el trayecto Asturias - Madrid. "Tenemos que explotar lo que tenemos y vender que tenemos AVE, aunque bueno...", ha dicho, para después afirmar que es "bueno para Asturias". "Es bueno que esas máquinas por fin lleguen y que acelere un poco más el viaje a Madrid. No mucho, pero algo más sí", ha celebrado.

Sobre las obras de adecuación de la Estación del Norte de Oviedo para el previsto incremento de viajeros tras la apertura de la Variante de Pajares, Canteli ha reiterado su reivindicación a Renfe para que libere la plaza que está frente a la entrada de la estación, de manera que puedan entrar dos o tres autobuses de manera simultánea a recoger viajeros.

"Nosotros lo que podíamos hacer lo hicimos", ha dicho, en referencia a la ampliación de la parada de taxis ejecutada. En el mismo entorno Canteli espera que el Principado empiece este año la pasarela intermodal que una las estaciones de autobús y tren, y que comiencen los trabajos en la glorieta de Luis Oliver. "Me dicen que se inicia este año, si no es así, nos engañaron ellos", ha apostillado.

EL AUGE DE PISOS TURÍSTICOS, "NO ES EL PROBLEMA DE OVIEDO EN ABSOLUTO"

Por otro lado, el alcalde ha defendido que el auge de los pisos turísticos "no es el problema de Oviedo en absoluto". Después de conocer que el número de pisos de estas características se han duplicado en Oviedo, ha señalado que "las cifras relativas valen poco", ya que la capital asturiana parte de unas cifras de pisos turísticos "muy bajas".

"No hay peligro, pero eso no quiere decir que a futuro no haya que regularlo", ha dicho, asegurando que la Concejalía de Turismo está trabajando en ello. El objetivo, ha explicado, es que no haya pisos privados que se alquilen como turísticos.