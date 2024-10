Canteli niega que se produzca veto alguno en la ciudad a ningún artista

OVIEDO 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, ha sido tajante este miércoles a la hora de negar que se produzcan vetos en la ciudad a ningún artista. El primer edil era preguntado por los periodistas por este asunto tras la cancelación de la actuación del DJ Isaac Corrales en las fiestas de San Mateo y las críticas de la oposición al respecto.

"Ese chaval actuará en Oviedo cuando nos toque actuar, no tiene el veto de nadie, como no lo tiene nadie en Oviedo", ha insistido Canteli un día después de que la concejala de Festejos de Oviedo, Covadonga Díaz, fuese preguntada en el pleno municipal por el PSOE acerca de si la suspensión de la actuación de Corrales estaba relacionada con una foto que subió a sus redes sociales mostrando las calles de Oviedo vacías durante las fiestas.

Ella lo negó y explicó que lo único que se había hecho era instar a la productora para que se cumplieran los horarios para el descanso de los vecinos. Sin embargo, las explicaciones de Díaz no han convencido al PSOE, que la acusan de mentir.

Sin embargo, Alfredo Canteli ha dicho que se han dado ya todas las explicaciones en el pleno. "Yo ni sé quién es ese chaval", ha comentado. A Canteli no es una cuestión que le preocupe. "El que no vale para otra cosa tiene que hacer estas pequeñas cuestiones que no tienen ningún recorrido", ha añadido.

RAÍLES

A Canteli también le han preguntado los periodistas por los raíles de un antiguo tranvía que circulaba en la ciudad y que han aflorado ahora en algunas calles cuando ha sido levantado el asfalto en unas obras. El Alcalde ha dicho que aún no se ha tomado la decisión, pero ha avanzado que supone que se quedarán donde están, tapándolos. De todas formas ha querido en este punto dirigirse a la oposición para preguntarles sobre si realmente creían que esos raíles era el problema más importante de Oviedo.

Tampoco le preocupa al Alcalde la posibilidad de que se encuentren restos arqueológicos en los terrenos de la antigua fábrica de armas de La Vega. Lejos de ser un obstáculo, considera que incluso podrían suponer un "atractivo más" para la zona.