Canteli (PP) apuesta por un túnel en la falda del Naranco por ser "el mejor trazado" para la Ronda Norte

Publicado 16/09/2019 14:08:24 CET

OVIEDO, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, ha manifestado este lunes su deseo de que la futura Ronda Norte de la ciudad "arranque". Asegura que tras mantener la pasada semana una reunión con el presidente del Principado, Adrián Barbón, "un túnel que cruce el Naranco es la mejor opción" como acceso a la zona norte de la ciudad.

Canteli ha insistido en que "es el mejor trazado" y que "no hay otro". Es un asunto que "hay que resolver de una vez por todas" ya que Oviedo "debe ser la única ciudad de España que no la tiene". El regidor ha asegurado que le satisface la solución planteada por el Ministerio de Fomento y que afectaría a la falda del Naranco. "Vamos a apostar por lo que dijo el Ministerio que al final es quien lo tiene que pagar. No afecta al Naranco para nada. Es más, el Naranco ni se entera", ha aseverado.

El primer edil no entiende porqué en Oviedo "está habiendo protesta si lo están haciendo todas las ciudades". A preguntas de los periodistas, ha afirmado que "posiblemente haya colectivos que consideren que es una agresión al Monte Naranco" pero, a su juicio, "el Monte Naranco no se entera, al igual que no te enteras que Serrano, en Madrid, está entero con un aparcamiento subterráneo. Protestó mucho la gente, pero hoy día se olvidó todo el mundo porque tienen dónde aparcar".

Además de éste, Canteli ha asegurado que desde el equipo de Gobierno están trabajando en "todo lo que hay pendiente en Oviedo que es mucho". Como ejemplo de ello ha mencionado la fábrica de La Vega, la Fábrica de Gas, la plaza de toros y el antiguo HUCA.

"En cuanto a La Vega estamos trabajando por ello también, hay otras opciones más que comprar, vamos a intentarlo". Con esto ha apuntado a la posibilidad de alquilar los terrenos. Canteli ha indicado que no tiene "ninguna prisa" y que habrá que esperar si hay elecciones o no para mantener reuniones con el Ministerio de Defensa. "La agenda para ir a Madrid me la marco yo, no me la marca la oposición, no tengo prisa ninguna", ha reiterado.

Respecto a la Fábrica de Gas, ha informado de que están manteniendo contacto con la eléctrica EDP, actual propietaria. Canteli espera que pronto se descontaminen los terrenos para poder "hacerse con ella" ya que según ha destacado "no hay nada hecho". "Dijeron que estaba comprada, no hay ningún tipo de documento de compra, hay intenciones pero compra no hay ninguna", ha matizado.