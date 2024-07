Canteli (PP) reprocha al PSOE que esté "permanentemente" poniendo "palos en las ruedas" a la labor del Gobierno

OVIEDO, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli (PP), ha asegurado este lunes que no se van a paralizar las obras del Palacio de los Deportes, tal y como reclama el PSOE local. "No sé por qué se va a paralizar la obra", ha dicho, criticando que los socialistas estén "permanentemente" poniendo "palos en las ruedas" porque "no valen para otra cosa".

En unas declaraciones a los medios en la entrega de un millón de euros destinado a las subvenciones a clubes deportivos ovetenses, Canteli ha remarcado que estas obras "no se van a paralizar nunca" y ha recordado que "ya lo pidieron más veces". "El caso es entorpecer todo lo que hace Oviedo", ha criticado, para después remarcar que "Oviedo no va a parar nunca".

Así, ha dicho que la previsión del Ayuntamiento es acabar con la obra del Palacio de los Deportes e iniciar después la pista de atletismo y la Plaza de Toros. También ha anunciado actuaciones en la zona rural.

El PSOE anunció este lunes que llevaría el modificado de la rehabilitación del Palacio de los Deportes --que contempla la urbanización del exterior-- a la justicia si el Ayuntamiento no paralizaba la obra, al entender que se están desarrollando "sin la preceptiva cobertura legal".