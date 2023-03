Cárcaba niega falta de transparencia sobre fondos europeos, pero admite que la información puede ser "más amigable"

OVIEDO, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Hacienda del Gobierno asturiano, la socialista Ana Cárcaba, ha negado este miércoles que haya falta de transparencia por parte del Principado en todo lo que tiene que ver con los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). "Quizás hemos pecado de técnicos y la información podría ser más amigable", ha reconocido.

La dirigente asturiana ha comparecido en una comisión de la Junta General del Principado de Asturias, a petición del diputado del Grupo Mixto, Armando Fernández Bartolomé, para informar sobre el Informe definitivo de la Sindicatura de Cuentas sobre la fiscalización de las medidas adoptadas en el ámbito autonómico para la implementación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El órgano fiscalizador asturiano hizo público a comienzos de febrero su informe y recomendó que se centralice y unifique toda la información relativa al mencionado Plan, ya que se publica en diferentes medios digitales, al tiempo que consideró necesario publicar información agregada que permita tener una visión sobre el desempeño global de la comunidad autónoma en la ejecución del plan.

"No hay debate", ha dicho Cárcaba, que ha insistido en que el Gobierno asturiano es transparente sobre la materia. No obstante, ha comentado que se está trabajando para que la actual información que se ofrece, actualmente en formato Excel, se pueda poner a disposición de una manera "más gráfica y visual", y que además figuren los destinatarios de los fondos. "Todo es mejorable", ha admitido.

En cualquier caso, ha recordado sobre el informe de la Sindicatura que el informe se ciñe a un ámbito que va del 1 de enero de 2021 al 31 de mayo de 2022. "Desde entonces hasta ahora, hemos seguido avanzando", ha comentado.

En cuanto a las consideraciones del informe sobre la carencia de formación específica en materia de gestión de proyectos y fondos europeos del personal del Principado, Cárcaba ha replicado que no era posible que los funcionarios estuvieran formados en "algo que no existía". Ha recordado que el plan no se aprobó hasta el verano de 2021 y que las órdenes ministeriales no llegaron hasta septiembre. "¿Cómo encontrar personal especializado para algo que no existía?", se ha preguntado.

Además, Carcaba ha dicho que lo que ha hecho la Sindicatura de Cuentas ha sido una auditoría operativa, en la que se evalúan aspectos vinculados a la gestión, lo que "da cabida a opiniones e interpretaciones".

LOS DATOS DEL EXCEL

A lo largo de su comparecencia, Cárcaba se ha referido a los últimos datos publicados por el Principado de los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). Así, ha comentado que se han licitado o convocado hasta hoy 328,2 millones del total de 510,9 ya cobrados por la Administración, tras el reparto acordado en las diferentes comisiones sectoriales. Ha indicado que el 32% de lo adjudicado ha ido a empresas.

En cuanto a la formación del personal de la Administración, ha señalado que 800 funcionarios han recibido formación específica para la tramitación de las partidas del Next Generation en el Instituto de Administración Pública Adolfo Posada, y que otros 60 han acudido a los cursos impartidos por la Administración estatal.