Carcedo (PSOE) cree que a Canga (PP) le resulta "lejano y ajeno" el problema de los incendios en Asturias

OVIEDO, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Junta General, Dolores Carcedo, ha lamentado este jueves que el PP haya "desperdiciado" la oportunidad de "rectificar sus ataques electoralistas al Gobierno de Asturias", recordando los ataques desde la derecha por definir a los causantes de los fuegos intencionados como "terroristas incendiarios" y el cuestionamiento sobre la intencionalidad de los fuegos. "Canga podría tomar ejemplo del líder nacional del PP que sí habló de perseguir a los incendiarios, quizá porque sabe de lo que habla ya que como presidente de la Xunta tuvo que hacer frente a situaciones similares y hablaba de terroristas forestales", ha señalado.

"Parece que esto le resulta lejano y ajeno a Canga, que estaba ausente cuando se declaró la ola de incendios y no la consideró lo suficientemente grave como para alterar su agenda en Bruselas", ha apostillado en una nota de prensa. En este sentido, la portavoz parlamentaria ha lamentado que el candidato no considerase importante ponerse en contacto con el Presidente para interesarse por el dispositivo de lucha contra los más de 100 incendios que hubo en Asturias. "Un candidato en Asturias no puede ser ajeno a los problemas de Asturias, ni priorizar su agenda fotográfica a estar sobre el terreno al lado quienes lo están pasando mal", ha dicho.

Para la portavoz parlamentaria, el PP perdió además otra oportunidad para pronunciarse con claridad sobre si el compromiso de los 'populares' con Asturias va más allá del 28 de mayo. "El silencio de Feijóo ante el futuro de Canga es atronador, como lo es también el del candidato", ha agregado la diputada socialista, para quien Canga es "incapaz" de responder si después de las elecciones continuará en el Principado para defender los intereses de Asturias y "trabajar por esta tierra".

El "silencio reiterado" parece apuntar para la portavoz de los socialistas a que "estamos ante la crónica de una fuga anunciada". "Canga parece estar más cómodo en Bruselas coleccionando fotos para su álbum particular que en Asturias porque no tiene ni respuestas ni proyecto político solvente que presentar", ha finalizado.