CCOO aplaude el nuevo convenio colectivo de Hostelería en Asturias: "Por fin ya es una realidad"

OVIEDO, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

CCOO Servicios ha celebrado este jueves la aprobación del nuevo convenio colectivo para la Hostelería, destacando que "por fin ya es una realidad", después de "más de una década de paralización".

En una nota de prensa, han explicado que el convenio es positivo porque supone el desbloqueo de la negociación colectiva para un sector que representa 21.000 trabajadores y 5.500 empresas.

No obstante, consideran que no se han conseguido todos los objetivos propuestos, y han reconocido que la negociación no ha estado "exenta de dificultades" por los desencuentros con la patronal, la no ratificación del preacuerdo llegado el día 1 de diciembre pasado y las modificaciones a la redacción del texto que presentaban.

El nuevo convenio, de cinco años de vigencia, contempla una subida salarial del 15% en cinco años y una gratificación de 200 euros en compensación del año 2022.