CCOO y UGT claman contra la violencia machista y dicen que todos los recursos son pocos para luchar contra esa lacra

Publicado 30/07/2019 13:16:41 CET

OVIEDO, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO y UGT han vuelto a salir a la calle para denunciar y visibilizar la "intolerable violencia" a la que se ven sometidas las mujeres sólo por el hecho de serlo. Así, tras leer un comunicado conjunto se ha guardado un minuto de silencio

La responsable de CCOO, Ana María Rodríguez ha destacado que la "la cifra del horror es imparable y ya son 1.010 las mujeres contabilizadas", eso sin tener en cuenta que hay muchas mujeres víctimas de violencia machista que no son reconocidas como tal por no se sus agresores parejas o ex parejas.

Rodríguez ha indicado que "son muchas las mujeres que se han quedado por el camino y que no aparecen en las cifras oficiales ni son reconocidas como víctimas".

En la misma línea, la secretaria de Igualdad de UGT Asturias, Carmen Escandón, ha reivindicado la "necesidad urgente y apremiante de poner coto a esta sangría y a esta lacra social".

"Seguir contando víctimas ya no tiene sentido, hay que pararlo copmo sea y los recursos que se destinen para ello serán siempre pocos", ha indicado Escandón.