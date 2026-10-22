CCOO y UGT formalizan la huelga del 11N para reclamar vivienda asequible y mejores salarios

Representantes de CCOO, UGT, CSI, Sindicato de Inquilinas, Sindicato de Vivienda, Sindicatu Asturianu en la Clase Trabayadora, CGT, Intersindical Asturiana, Red de la Clase Trabajadora y acampada de Oviedo, este jueves. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO y UGT de Asturias, junto a organizaciones sociales y colectivos vinculados a la lucha por la vivienda, han registrado este jueves la convocatoria de la huelga general en Asturias para el próximo 11 de noviembre con el objetivo de reclamar vivienda asequible, mejoras salariales y medidas para contener los precios.

Los secretarios generales de UGT y CCOO de Asturias, Javier Fernández Lanero y José Manuel Zapico, respectivamente, han defendido que el acceso a la vivienda se ha convertido en un problema para la clase trabajadora y han llamado a secundar tanto los paros en los centros de trabajo como las movilizaciones previstas para esa jornada.

Lanero ha afirmado que la vivienda constituye actualmente un "instrumento de desigualdad y de pobreza" y ha criticado que funcione como "un activo financiero y no un derecho constitucional y un bien de primera necesidad". A su juicio, el coste residencial está absorbiendo una parte creciente de los salarios e impidiendo que muchos trabajadores, especialmente los jóvenes, puedan desarrollar un proyecto de vida pese a tener empleo.

"Estamos institucionalizando la existencia del trabajador pobre", ha advertido el dirigente de UGT, quien ha defendido que las reivindicaciones en materia de vivienda deben trasladarse también a las empresas porque afectan directamente al mundo del trabajo.

Por su parte, Zapico ha señalado que, según sus datos, la vivienda ha subido un 80% en Asturias, frente a un incremento salarial del 24%. El secretario general de CCOO ha sostenido que esta evolución dificulta que las familias lleguen a fin de mes y ha reclamado subidas salariales en torno al 7%, ante una inflación que, según sus previsiones, podría aproximarse al 5% al cierre del año.

Asimismo, ha pedido que el salario mínimo interprofesional alcance al menos los 1.300 euros y que sus incrementos no sean absorbidos por otros complementos salariales. Zapico también ha criticado el encarecimiento de la energía, los combustibles y los alimentos, que ha atribuido tanto a factores geopolíticos como a los beneficios de las grandes empresas.

LLAMAMIENTO A SECUNDAR LA HUELGA

Representantes del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Asturias, el Sindicato de Vivienda de Asturias, CSI, el Sindicato Asturianu en la Clase Trabajadora, CGT, Intersindical Asturiana y la Red de la Clase Trabajadora, además de representantes de la acampada de Oviedo, han respaldado la convocatoria y han llamado a la participación en la huelga.

El portavoz del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos, Andrés García, ha defendido la necesidad de garantizar el derecho a la vivienda y los derechos laborales, con reivindicaciones que incluyen también mejoras en las pensiones y la reducción de la jornada laboral. Asimismo, ha expresado su solidaridad con cuatro personas detenidas y otras cuatro que, según ha indicado, resultaron heridas durante una protesta antifascista celebrada el miércoles durante el acto de Vox en Avilés.

La representante del Sindicato de Vivienda, Lucía Fernández, ha llamado además a participar en una movilización contra un desahucio previsto para el 10 de noviembre, a las 7.30 horas, en el número 1 de la calle Belmonte Miranda, en el barrio ovetense de Las Campas. Según ha explicado, el procedimiento afecta a una vivienda protegida cuya gestión atribuye a una empresa privada y situada en suelo propiedad del Principado.

Sara Fernández, del Sindicatu Asturianu en la Clase Trabayadora, ha afirmado que Asturias cuenta con más de 100.000 viviendas vacías frente a un mercado de alquiler de entre 60.000 y 70.000. A su juicio, el problema no es la falta de inmuebles, sino la ausencia de voluntad política para movilizar las viviendas vacías que están en manos de bancos y fondos de inversión.

El resto de organizaciones ha coincidido en reclamar vivienda asequible, salarios dignos, contención de precios y refuerzo de los servicios públicos. Además, han defendido la creación de comités de huelga populares para extender la participación más allá de las organizaciones sindicales y mantener la movilización después del 11 de noviembre.