El Centro Asesor de la Mujer detecta menos jóvenes y mayores de 70 atendidas por violencia de género

"Es un trabajo de cada día", señala Moriyón sobre la lucha contra las agresiones a mujeres

GIJÓN, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La directora de Igualdad del Ayuntamiento de Gijón, Goretti Avello, ha señalado este jueves que se ha producido un descenso en el número de jóvenes y de mayores de 70 años víctimas de violencia de género que han acudido en este año al Centro Asesor de la Mujer.

En el caso de las jóvenes, se reduce en poco más de un punto porcentual, y similar en lo mismo mayores 70 años. Un descenso que será analizado "sosegadamente" este año para poder analizar, con datos, si se trata de un hecho puntual o de una tendencia.

"Es uno de los grandes retos", ha apuntado Avello, durante la presentación, en el Salón de Recepciones Municipal, de la campaña del 25N --Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer--, que este año se centrará en el 20 aniversario de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

Junto a ella ha intervenido la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, quien ha incidido en que la lucha contra la Violencia de Género es "un trabajo de cada día".

Ha querido resaltar, especialmente, la implicación "profesional y personal" de los integrantes del Vicop de la Policía Local, especializado en combatir este tipo de agresiones y proteger y atender a las víctimas. Al tiempo que ha destacado que este servicio ha sido reconocido con la Mención Especial Meninas 2024 por la Delegación de Gobierno en Asturias.

Avello, por su parte, ha apuntado que la campaña del 25N ya está en la calle, en mupis, redes sociales, radio y prensa y otros medios. Una campaña necesaria teniendo en cuenta los datos del Centro Asesor de la Mujer, que ha constatado desde 2023 una tendencia "muy al alza".

En lo que se refiere a este año, fueron atendidas por violencia de género 726 mujeres, de las que 257 acudían por primera vez. Asimismo, ha incidido en que del total de mujeres atendidas, un 65,7 por ciento fue por violencia de género.

Por meses, ha remarcado que el pasado enero se registraron "muchísimas atenciones" (137), mientras que en el resto del año ha habido picos que coinciden con el desarrollo de ayudas a víctimas de violencia de género en el Principado y gestionadas por el citado Centro Asesor. También ha señalado que 200 mujeres recibieron en 2024 apoyo psicológico en este Centro.

Respecto a las edades, al margen del descenso en jóvenes y mayores de 70, las mujeres de entre 30 a 49 años fueron un 61,26 por ciento de las atendidas, siendo la franja de entre 35 y 39 años las que concentraron mayor número de atenciones.

Por otro lado, el 77,61 por ciento de las mujeres atendidas eran españolas, mientras que el 16,62 por ciento son de Centroamérica o Sudamérica, si bien empieza a detectar un ligero incremento de mujeres del Centro y Sudamérica, así como de África.

Al tiempo, el 96,55 por ciento de mujeres atendidas, además, eran vecinas de Gijón. Sobre ello, Avello ha recordado que el Centro Asesor de Gijón es responsable del Centro Asesor de Carreño y cubre las bajas en otros municipios.

Otros indicadores registrados son que en un 41,4 por ciento las mujeres atendidas estaban divorciadas, un 28,65 por ciento solteras y el 8,49 por ciento en trámites de separación.

Además, el 37,14 por ciento había sido agredida por su pareja y el 29,38 por su ex pareja, mientras que un 13,85 por ciento fue agredida por su cónyuge y el 8,89 por ciento por su ex pareja. Se ha apreciado una reducción en el caso de agresiones a manos del novio o ex novio, que se sitúa en un 9,74 por ciento. En el 62,10 por ciento de los casos, había relación de convivencia entre agresor y víctima.

ÓRDENES DE PROTECCIÓN

Por otra parte, se han recibido 272 órdenes de protección nuevas, estando 433 ahora en activo. También se han emitido 89 títulos habilitantes y en gestión de ayudas se atendieron a 180.

Avello ha incidido en que desde el Centro Asesor también se impartió formación a mujeres víctimas y a personal de distintos departamentos como la Agencia Local de Empleo o la Policía Local, no solo la de Gijón. En la actualidad, se está dando formación al personal del Plan Local de Empleo. Además, se colabora en ese ámbito formativo con la Casa Malva, la Delegación del Gobierno en Asturias y otros profesionales.

Respecto al Punto Lila, se han realizado 1.854 interacciones (charlas o acciones de sensibilización, por ejemplo), de las que 1.210 eran chicas y 644 chicos, al margen de las acciones formativas a la Escuela de Segunda Oportunidad o fiestas de barrio. Se ha incrementado, también, el alcance en redes, que con 15.114 cuentas se ha registrado un incremento del 18 por ciento respecto a la edición pasada.

En el caso del departamento de Juventud, se impartieron talleres relacionados con la prevención de la violencia de género a 519 chicos y 514 chicas, al tiempo que en octubre pasado empezó una nueva edición del programa escolar 'Educar para la igualdad'.

SOLEDAD MURILLO

En cuanto a la campaña en sí, Avello ha resaltado que esta Ley, de la que se celebra el 20 aniversario, marcó "un antes y un después". Por ello, se quiere visibilizar esta campaña y se llevará también a las marquesinas y autobuses municipales y al Festival Internacional de Cine de Gijón (FICX).

Además, de la Casa Consistorial cuelga un cartel contra las violencias machistas y se iluminará, al igual que se harán en dos fuentes, la de la plaza del Carmen y la de la calle Doctor Aquilino Hurlé con Emilio Tuya.

Asimismo, habrá un acto institucional en el Ayuntamiento de Gijón el mismo día 25, a las 19.00 horas, y se dará lectura a los nombres de las mujeres asesinadas en este año.

También se contará con la doctora en Sociología y experta en la materia, Soledad Murillo, quien fue secretaria de Estado de Igualdad. Avello ha explicado que está programado un encuentro con ella, a las 19.00 horas del próximo día 28, en la antigua Escuela de Comercio.