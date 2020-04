Científicos españoles reclaman reabrir ya centros de investigación biomédica y hacer así más pruebas

OVIEDO/MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Centros de investigación biomédica con máquinas para poder hacer pruebas PCR y detectar la presencia del SARS-CoV-2 en el organismo permanecen cerrados cuando ya ha pasado más de un mes desde que el Gobierno decretó el estado de alarma por la pandemia de COVID-19. Así lo han afirmado a Europa Press científicos expertos en la materia que han sido consultados y que reclaman la apertura de los mencionados centros cuanto antes, para poder hacer pruebas de la enfermedad.

"No es de recibo que las máquinas estén paradas y que los profesionales que saben hacer las pruebas PCR estén en sus casas, confinados", ha explicado la bioquímica española Mónica López Barahona, en referencia a la situación que atraviesan los principales centros de investigación cuando ya ha pasado un mes desde el primer decreto del estado de alarma.

Con esos medios que no se están utilizando, en una semana, asegura, todos los investigadores podrían hacerse la prueba y seguir con un trabajo que actualmente es más necesario que nunca. "¿Por qué pueden trabajar ya los profesionales de la construcción y otros de actividades no estrictamente esenciales, pero los investigadores científicos no pueden volver a los laboratorios?", se ha preguntado.

La sensación entre la comunidad científica ante esta situación es de "perplejidad", admite López Barahona. Al contrario que los denominados test rápidos (que detectan anticuerpos), las pruebas PCR son consideradas más fiables, al detectar físicamente la presencia del virus en las muestras biológicas extraídas.

La Organización Mundial de la Salud viene insistiendo en la necesidad de hacer muchas pruebas. La doctora López Barahona señala que cualquier facultad del área biosanitaria de universidades españolas tiene máquinas para poder hacer pruebas de PCR. Pero no se están utilizando, advierte.

Considera "esquizofrénico" que en la actual situación estén confinados en sus casas, como el resto de la población, los profesionales que pueden dar soluciones y hacer esas pruebas. Con ese material se podría realizar el test a los investigadores y técnicos, garantizando la seguridad de su reinserción al trabajo. "Las técnicas de laboratorio no se pueden hacer en modo teletrabajo", advierte López Barahona.

Aunque la directora del Centro de Estudios Bionsanitarios (CEB) señala que el Ministerio de Sanidad ha habilitado a 13 centros de investigación en España para que puedan hacer los test de PCR, recuerda que su capacidad operativa es limitada. Además, no se ha aprovechado la oportunidad para hacer pruebas a los investigadores de esos test y que vuelvan a su trabajo. "¿Es que acaso la investigación biomédica no es una actividad esencial?", se pregunta López Barahona.

Añade la doctora en Ciencias Químicas (especialidad de Bioquímica y Biología Molecular) y Máster en Filosofía que este parón no solo afecta a la investigación y la lucha para frenar la pandemia COVID-19, sino que también a las relativas a otras enfermedades que incluso tienen un índice de letalidad más alto.

Por ello lamenta que aún no se haya transmitido a la comunidad científica ningún plan para que los investigadores puedan volver a sus centros de investigación "de forma segura pero efectiva". "Es como si se despreciara su experiencia y su capacidad e interés de poder contribuir no solo a la solución de esta pandemia sino a seguir investigando en muchas otras enfermedades que a buen seguro seguirán con nosotros una vez se acabe la pandemia como son las enfermedades neurológicas o el cáncer por mencionar solo algunas de ellas", ha considerado López Barahona.