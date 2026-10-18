La ciudad acoge el 46 Congreso de la Asociación Española de Endodoncia (AEDE)

OVIEDO 18 Oct. (EUROPA PRESS) - Oviedo reunirá a cientos de dentistas del 29 al 31 de octubre con motivo del 46 Congreso de la Asociación Española de Endodoncia (AEDE), que convertirá durante tres días a la ciudad en punto de encuentro para analizar los principales avances en el diagnóstico y tratamiento de los problemas que afectan al interior del diente y las nuevas posibilidades para conservar piezas dentales incluso en casos complejos.

La inteligencia artificial aplicada al diagnóstico, nuevas técnicas de imagen como la resonancia magnética específica dental o el CBCT, la utilización de láseres, la impresión 3D, nuevos materiales o el autotrasplante dental formarán parte de un programa con más de 25 ponencias, cuatro cursos intracongreso y diferentes talleres prácticos.

Según informa la organización, uno de los principales asuntos será cómo conseguir diagnósticos cada vez más precisos para elegir el tratamiento más adecuado.

Pero el Congreso pondrá también el acento en el razonamiento clínico, la evidencia científica y la necesidad de distinguir problemas propiamente dentales de otras patologías que pueden producir síntomas similares.

También se abordarán las posibilidades de conservar dientes considerados de mal pronóstico. Se analizarán los factores que deben valorarse antes de decidir una extracción y mostrará, a partir de la literatura científica y de casos clínicos, cómo dientes que aparentemente estaban "perdidos" pueden mantenerse durante años

Durante tres días, el Congreso permitirá conocer en Oviedo cómo los avances científicos y tecnológicos están mejorando la capacidad de los dentistas para diagnosticar con mayor precisión, afrontar tratamientos cada vez más complejos y aumentar las posibilidades de conservar los dientes naturales.