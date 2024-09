La ciudad se incorpora como sede del festival internacional de documentales musicales 'In Edit'

El segundo teniente de Alcaldía y concejal de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador, en la presentación el programa de la primera edición de In Edit Gijón.

GIJÓN/OVIEDO, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Gijón se incorpora estos días como nueva sede del festival internacional de documentales musicales 'In Edit' a otras localizaciones como su fundadora Barcelona, Ámsterdam, Sao Paulo o Santiago de Chile.

El segundo teniente de Alcaldía y concejal de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador, y el presidente de Divertia, Oliver Suárez, han presentado este lunes el programa de la primera edición de 'In Edit Gijón', resaltando para este sábado la premier en Europa de 'Blur: To the End'.

El viernes está previsto el documental sobre la gira de C.Tangana con su disco 'El Madrileño' y el domingo día 8 será el turno de 'Jazz on a Summer's Day', la grabación del Newport Jazz Festival celebrado en 1958.

Las proyecciones tendrán lugar al aire libre en el puerto deportivo, en la dársena del Fomentín, a partir de las 21.30 horas con acceso gratuito. "Confiamos en que pueda ser un éxito esta primera edición y que nos permita repetirla en futuros ejercicios, manteniéndola hacia el final del verano de Gijón, un verano cada vez más intenso y más activo", ha apuntado el edil.

Asimismo, ha avanzado que este jueves, día 5, a partir de las 23.00 horas, en el patio del Centro de Cultura Antiguo Instituto, y también abierto al público, se podrá disfrutar en directo del programa de Radio 3 'Que parezca un accidente'.