Ciudadanos destaca que la idea de crear un comité de expertos independientes fue suya

OVIEDO, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo parlamentario de Ciudadanos en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA), Laura Pérez Macho, ha dicho este jueves que celebra que el Gobierno del Principado haya creado un comité de expertos independientes para preparar la vuelta a la normalidad tras la crisis del Coronavirus.

Según ha explicado Ciudadanos a través de una nota de prensa, esa era una idea que propuso la propia portavoz, Laura Pérez Macho, al presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, en la comparecencia del grupo de trabajo de la Junta General del Principado.

"Ahora toca que el Gobierno sea capaz de dejar trabajar con libertad de criterio técnico-científico a estos expertos de forma que sus deliberaciones, sus conocimientos y su experiencia ayuden a enriquecer las propuestas del Ejecutivo, tanto del central, como del autonómico", ha matizado Pérez Macho.

La portavoz de Ciudadanos ha pedido "anticipación y firmeza" a Adrián Barbón a la hora de comunicar al Gobierno de Madrid las conclusiones de este trabajo con la que deberá ser, ha dicho, "la mejor propuesta sanitaria, económica y social para Asturias en la salida progresiva del confinamiento que tendrá lugar en los próximos meses".

"Es necesario que el Gobierno de Asturias traslade con firmeza al Ministerio cuáles son las particularidades de nuestra población y de nuestra geografía urbana, las necesidades de nuestro tejido económico y productivo, para que de este modo no lleguen instrucciones que en nada se adaptan a nuestras características y que solo contribuyen a ahondar la crisis que ha causado el Coronavirus. No puede volver a pasar lo que sucedió con la industria y el decreto-ley de servicios no esenciales del 29 de marzo", finalizó.