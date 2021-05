Ciudadanos rechaza la oficialidad y ofrece su "mano tendida" al Principado para desarrollar la Ley de Uso

OVIEDO, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de Ciudadanos en Asturias, Ignacio Cuesta, ha cargado este viernes contra la oficialidad del asturiano y ha animado al Gobierno asturiano a desarrollar la Ley de Uso, para lo que tendrá "la mano tendida de Ciudadanos".

A través de nota de prensa, Cuesta ha acusado a Barbón de "no atreverse a preguntar a los asturianos" sobre la oficialidad, ya que, según él, "la respuesta mayoritaria sería un no". Para el también vicealcalde de Oviedo, Barbón, con su "cabezonería", quiere una reforma del Estatuto "apresurada" cuando "no es un asunto prioritario".

A su juicio lo que debería caracterizar el nuevo marco autonómico es "la regeneración, la participación y la transparencia". "¿Qué sentido tiene aprobar una nueva norma cuando ya tenemos una?," se ha pregunta el portavoz de Ciudadanos, que ha animado al ejecutivo a desarrollar la Ley de Uso y Promoción del Asturiano, "para eso tendrá la mano tendida de Ciudadanos".