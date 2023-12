"En las ciudades hay atascos", defiende Canteli ante las quejas en la rotonda de la Cruz Roja

Confirma la pérdida de los fondos Edusi para el centro social de Ventanielles, pero dice que habrá recursos europeos



OVIEDO, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, se ha referido este jueves a las quejas existentes por los atascos que se forman en la rotonda de la Cruz Roja por las obras y la nueva organización del tráfico. "En las ciudades hay atascos", ha razonado, indicando que "es bueno" porque significa que "la gente viene a Oviedo".

"Si no entraran coches a Oviedo, no habría atasco ninguno", ha argumentado, remarcando en declaraciones a los medios que estos días "hay atascos, sí, pero porque está lleno de gente". Cree el regidor que en "días normales" la circulación va a ser fluida, "como era antes".

Canteli ha defendido que la transformación de la entrada de Oviedo, con las actuaciones en la Cruz Roja y Ángel Cañedo será "para bien de Oviedo".

FONDOS EDUSI

Por otro lado, ha confirmado que los fondos Edusi vinculados a la construcción del centro social de Ventanielles "no se van a aprovechar" porque no se ha hecho la obra. No obstante, ha asegurado que a lo largo de 2024 se llevará a cabo la actuación con "nuevos fondos" procedentes de Europa.

Canteli ha visitado el actual centro con motivo de los talleres que se realizan en el marco de las Jornadas Intergeneracionales de Ventanielles. Allí, ante preguntas de los periodistas, ha indicado que "prácticamente están conseguidos" esos nuevos fondos para el equipamiento municipal.

"El tiempo nos llevó por delante por motivos que yo no quiero explicar ahora, pero no por responsabilidad política en ningún caso", ha defendido, asegurando que "muy pronto", en 2024, llegarán los nuevos fondos.

Finalmente, en cuanto al convenio de la fábrica de armas de La Vega, ha avanzado que el pleno extraordinario se celebrará antes de fin de año, para firmar el convenio con Defensa "a finales de febrero". Canteli ha asegurado que ya habló con la ministra Margarita Robles, quien quiere "firmar ya".