Cogersa prescinde del área de Organización tras lo sucedido con los seguros

OVIEDO 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio para la Gestión de los Residuos Sólidos de Asturias (Cogersa) ha informado este lunes de la supresión del área de Organización. Ha sido una decisión que se ha adoptadao por la gerente de la sociedad, Paz Orviz, y que ha sido comunicada al conesjo de administración.

Se trata de una de las medidas que se toma tras trascender que ninguna de las plantas de Cogersa cuenta con seguro contra daños. En una comparecencia parlamentaria celebrada la pasada semana, Orviz explicó que Cogersa no cuenta con un seguro de daños materiales, para cubrir daños como incendios, desde el 1 de abril de 2022. La gerente dijo que no se enteró de la ausencia de ese seguro hasta el 3 de octubre, cuando se incendió una nave. La directora de Organización no le había informado, algo que supuso, reconoció, una quiebra de confianza hacia esa responsable.

La eliminación del área de Organización, según Cogersa, supone el primer cambio interno en la reordenación de la estructura de Cogersa y responde al mandato asignado a la gerencia por los órganos de gobierno y por la presidencia del consorcio. La nueva organización podría estar definida en un plazo de mes y medio, para lo que se contratará un servicio externo de consultoría, según ha informado el Gobierno asturiano.

Se trata de una primera decisión "rápida" y "quirúrgica", según ha explicado la consejera de Transición Ecológica y presidenta de Cogersa, Nieves Roqueñí.