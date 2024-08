Cogersa sospecha que el incendio pudo deberse a un objeto que llegara mezclado con los residuos de madera

El fuego calcinó 500 tonelada de residuos de madera y 70 toneladas de 'rechazo', otros objetos como colchones



GIJÓN, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El jefe de Tratamiento de Residuos de Cogersa, Roberto García, ha explicado este martes que sospechan que el incendio que se inició este pasado lunes en las instalaciones de Serín se deba a un "impropio", es decir, un objeto que viniera mezclado con los enseres de madera y muebles que se acopiaban en el lugar donde se originó el fuego.

Como ejemplo, ha puesto el de baterías de móviles, que pueden calentarse y explotar u otros residuos que no deberían ir junto al tipo de residuos que allí se acopiaban y que, según él, a veces pasa y generan problemas como este.

Aún así, ha dejado claro que aún se están investigando las causas. Así lo ha indicado, en declaraciones a los medios de comunicación, en las instalaciones de Cogersa.

Este ha remarcado que no ha habido daños personales, mientras que los materiales no han sido cuantiosos porque no ha afectado el fuego a instalaciones aledañas ni a maquinaria industrial.

Solamente se han visto afectados los residuos voluminosos que se encontraban acopiados en esa zona, preparados para su clasificación y posterior reciclaje.

Según García, ha quemado madera y 'rechazo', es decir, lo que se separa de los voluminosos, como puedan ser colchones. De esto último se han quemado unas 70 toneladas y de la madera tratada, unas 500 toneladas.

El responsable de Cogersa ha señalado, sobre lo acontecido en las instalaciones, que aproximadamente a las 21.00 horas de este pasado lunes el servicio de vigilancia de Cogersa detectó un fuego en la zona de recepción de residuos voluminosos de origen doméstico.

Por este motivo, y ante la posibilidad de propagación del fuego, se solicitaron ayuda al 112. Rápidamente se presentaron en las instalaciones tanto dotaciones de Bomberos de Gijón como de Asturias de refuerzo, que, trabajaron de forma coordinada y durante en unas tres horas se dio el incendio como controlado, si bien no extinguido.

Es decir, que estaba en una zona delimitada y sin afección a otras instalaciones. En estos momentos, Bomberos de Gijón y de Asturias están valorando hacer una intervención para acotar los tiempos de cara a dar por extinguido el incendio.