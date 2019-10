El Colegio Oficial de Docentes celebra que el Premio Princesa de Asturias de Cooperación sea a un profesor

Publicado 17/10/2019 16:59:10 CET

OVIEDO/MADRID, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de Docentes de Madrid ha puesto de manifiesto que aplaude la concesión del premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional al profesor Salman Khan y a su proyecto educativo.

"Los docentes nos congratulamos de esta concesión ya que indirectamente, reconoce la labor de millones de profesores que, cada día, acuden a las aulas para desarrollar con ilusión y vocación una profesión de enorme responsabilidad social", señala un comunicado de la organización colegial.

Además, los docentes madrileños describen el trabajo de Salman Khan como "un magistral ejemplo de la labor que la educación puede hacer en favor de una sociedad mejor, más feliz y más justa".

La Academia Khan, una organización sin ánimo de lucro que este profesor creó en 2009, ofrece hoy formación on line a miles de niños y jóvenes en todo el mundo.

"Su metodología ha resultado muy efectiva para estimular el aprendizaje mediante un modelo basado en el uso de las tecnologías más avanzadas", han afirmado los colegiados.

Sin embargo, han agregado, "tal y como él mismo ha señalado, la formación on line no reemplaza la clase presencial, y no hace menos valiosa la experiencia interpersonal entre profesor y alumno".