El comité de Hacienda ve una "tomadura de pelo" la prórroga del contrato de seguridad del centro de menores de Sograndio

El presidente del comité de empresa de la Consejería de Hacienda, Hugo Baldajos, atiende a los medios. - EUROPA PRESS

OVIEDO 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del comité de empresa de la Consejería de Hacienda, Justicia y Fondos Europeos, Hugo Baldajos, ha criticado este jueves el cambio de rumbo de la consejería al rechazar ahora tramitar por la vía de urgencia el contrato de seguridad en el Centro de Responsabilidad Penal de Menores de Sograndio alegando un "marco jurídico" que obligaría a licitar de manera ordinaria el contrato.

En unas declaraciones a los medios, Baldajos ha mostrado el descontento de la plantilla del centro de menores por este cambio, ya que hace una semana la viceconsejera de Justicia, Encarnación Vicente, aseguró que faltaba "una firma" para tramitar por urgencia el nuevo contrato y suspender la relación laboral con la actual adjudicataria de la seguridad por sus incumplimientos del contrato.

Ahora, el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, ha asegurado en una reunión mantenida este miércoles que actualmente existe un marco jurídico que impediría hacer este trámite y, por tanto, se prorroga el contrato con la actual empresa cinco meses a partir del 1 de noviembre.

"Creemos que es una tomadura de pelo, y estamos muy cabreados con el tema", ha asegurado Baldajos, quien ha puesto de manifiesto los incumplimientos de la empresa en materia de seguridad que se han venido dando durante el último año, sobretodo relacionados con la falta de personal, especialmente durante los meses de julio y agosto, cuando se produjeron varias fugas y agresiones a trabajadores del centro.

"El servicio de seguridad es tan esencial como el educativo, van los dos de la mano, y si falla uno, falla el otro", ha razonado el presidente del comité. Baldajos ha lamentado que este cambio de rumbo pueda poner en peligro la continuidad de la directora del centro, María del Carmen Pérez, nombrada el pasado 13 de octubre. La directora, que ya era trabajadora del centro, habría puesto como condición para aceptar que cambiara la empresa de seguridad. "Ahora estamos un poco expectantes si vamos a seguir con dirección o no", ha lamentado.

"Ahora que teníamos un horizonte nuevo, que no partíamos de cero, que teníamos cambios importantes, volvemos otra vez a la casilla de salida y esto no puede ser", ha aseverado Baldajos.