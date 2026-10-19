"Mi compromiso está con Gijón", afirma Pumariega (PP), que compatibilizará su cargo si sale elegida diputada nacional

La vicealcaldesa de Gijón y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, Ángela Pumariega, y cabeza de lista del PP de Asturias al Congreso de los Diputados. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Gijón y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, Ángela Pumariega, ha dicho estar "muy ilusionada con su propuesta para encabezar la lista del PP de Asturias al Congreso de los Diputados y por la confianza que ha demostrado en ella tanto el presidente de los 'populares' en Asturias, Álvaro Queipo, como a nivel nacional, Alberto Núñez Feijóo.

"Mi compromiso está con Gijón", ha apuntado, no obstante al preguntarle en rueda de prensa en el Consistorio gijonés si renunciaría a su cargo de edil en el Ayuntamiento gijonés de ser elegida.

Pumariega ha insistido en que para ella encabezar la lista del PP asturiano es "una ilusión muy grande" y también un compromiso con el partido a nivel regional y asturiano, pero igualmente lo tiene con el PP de Gijón. Por ello, siendo compatibles los dos cargos, diputada nacional y concejala, mantendrá ambos de ser nombrada.