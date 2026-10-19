"Mi compromiso está con Gijón", afirma Pumariega (PP), que compatibilizará su cargo si sale elegida diputada nacional

La cabeza de lista del PP asturiana destaca que para ella es "una ilusión muy grande y un compromiso"

La vicealcaldesa de Gijón y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, Ángela Pumariega, y cabeza de lista del PP de Asturias al Congreso de los Diputados.
La vicealcaldesa de Gijón y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, Ángela Pumariega, y cabeza de lista del PP de Asturias al Congreso de los Diputados. - EUROPA PRESS
Europa Press Asturias
Publicado: lunes, 19 octubre 2026 11:34
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   GIJÓN, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

   La vicealcaldesa de Gijón y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, Ángela Pumariega, ha dicho estar "muy ilusionada con su propuesta para encabezar la lista del PP de Asturias al Congreso de los Diputados y por la confianza que ha demostrado en ella tanto el presidente de los 'populares' en Asturias, Álvaro Queipo, como a nivel nacional, Alberto Núñez Feijóo.

   "Mi compromiso está con Gijón", ha apuntado, no obstante al preguntarle en rueda de prensa en el Consistorio gijonés si renunciaría a su cargo de edil en el Ayuntamiento gijonés de ser elegida.

   Pumariega ha insistido en que para ella encabezar la lista del PP asturiano es "una ilusión muy grande" y también un compromiso con el partido a nivel regional y asturiano, pero igualmente lo tiene con el PP de Gijón. Por ello, siendo compatibles los dos cargos, diputada nacional y concejala, mantendrá ambos de ser nombrada.

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