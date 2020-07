Los confinamientos selectivos serán una opción a valorar por el Principado en caso de rebrotes

OVIEDO, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El director general de Salud Pública, Rafael Cofiño, ha destacado este viernes que quedan por delante "semanas críticas" y aunque Asturias tiene unos resultado positivos y alentadores respecto al control del coronavirus, "queda mucho trabajo por delante y es muy probable que en próximos días existan nuevos contagios o rebrotes". En este sentido ha asegurado que los confinamientos selectivos pueden ser una opción a aplicar en caso de rebrotes.

Rafael Cofiño ha explicado que hay rebrotes en comunidades que nos hacen prever lo que pueda suceder, alguno de ellos en comunidades vecinas. Por eso, preguntado si optarían por un confinamiento selectivo en caso de ser necesario, el director de salud ha indicado que "a partir de ahora los escenarios que podamos tener son de absolutamente de incertidumbre".

"El confinamiento selectivo puede ser una opción a valorar. Dependerá de muchas cuestiones, de la zona geográfica donde se de, del número de afectados, de sus vínculos, del tipo de tansmisión, pero si que pueden ser una opción".

CASO DE LA MUJER CONTAGIADA EN GALICIA

Respecto al caso dado a conocer ayer de una mujer asturiana que reside y trabaja en A Mariña, Lugo, y que ha dado positivo, Rafael Cofiño ha indicado que están a la espera de los resultados de las pruebas diagnósticas realizadas a sus contactos y que no hay ninguna novedad al respecto.

Cofiño ha destacado que estamos ante un caso "frontera" entre dos comunidades en el que se ha actuado muy rápidamente y que supone un buen ejemplo de las actuaciones de vigilancia para tomar decisiones rápidas. "Hubo una identificación muy rápida de sus contactos. Manejamos un escenario posible de aparición de nuevos casos por eso hay que hacer un llamamiento a la prudencia y calma, pero siempre atentos. No se trata de tener miedo sino prudencia y mascarilla", ha indicado.



CIFRAS DEL ESTUDIO

Rafael Cofiño, junto al coordinador de Observatorio de la Salud, Mario Margolles, han comparecido comparecen para explicar el último informe sobre la situación epidemiológica actual de la COVID-19 en Asturias.

Margolles ha manifestado que el informe aporta las cifras esenciales para poder planificar un posible segunda oleada epidémica. "Realmente podemos estar orgullosos de los datos, lamentando las personas fallecidas", ha destacado.

Así, ha recordado que en Asturias se han registrado 2.435 casos mediante distintos tipos de test, aunque se sabe que en términos estimativos ha habido 16.000 personas que pudieron estar infectadas. De los 2.435 confirmados, 1.117 necesitaron ingreso hospitalario y de ellas 129 requirieron ingreso en UCI.

Ha añadido Margolles que por desgracia en Asturias también ha habido fallecimientos; un total de 334 según la definición del Ministerio. En este sentido ha indicado que están analizando las relaciones con esos fallecimientos y quizá esa cifra sea insuficientes, ya que el Principado cuenta 43 casos más como provocados por la COVID-19.

"Hay una diferencia conceptual y de consideración. La discusión está en si una persona fallece después de tres meses de haber pasado el COVID-19 se puede considerar o no fallecida por. Nosotros creemos que hay que recogerlos todos porque si no lo recogemos ahora no lo haremos nunca. Un sólo fallecimiento ya es mucho, pero si nos comparamos con otros países tenemos la misma afectación que países como Alemania en lo que a morbilidad se refiere", ha indicado Margolles.

Así la tasa de morbilidad asturiana es la mitad que la media española o cinco veces menos que la de la Comunidad de Madrid; mientras que en lo que a mortalidad se refiere tenemos la cuarta parte de las de las comunidades más afectadas.

Respecto a la evolución de la epidemia, "ahora que podemos recapitular lo ocurrido en Asturias", se puede ver que no todo sucedió de manera uniforme en la región, siendo Oviedo, Gijón y Avilés los territorios con mayor afectación. Así el Área Sanitaria 4 --Oviedo-- y el 8 --Langreo-- son las que han registrado mayores tasas de afectación. En cuanto a concejos, los más afectados es dónde se sitúan las residencias de mayores más afectadas, sobre todo al inicio de la pandemia.

En número de casos afectaron más a mujeres, también ingresaron más y registraron mayor mortalidad, mientras que fueron más los hombres que requirieron la entrada en UCI.

El 75% de los fallecidos tenía 80 o más años, siendo la edad media de aparición de los casos de 60 años y de fallecimientos de 84 años. Los hombres han sido más frágiles a la hora de fallecer a pesar de que el 60% de afectados han sido mujeres.

Todos los fallecidos tenían alguna patología previa --hipertensión, diabetes, asma...-- y sólo hemos detectado mayor riesgo de haber fallecido en personas enfermedad neurológica o demencia.

PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO

Margolles se ha referido a la tasa de pruebas diagnósticas realizadas en Asturias, un total de 218.416 --algo más de 128.000 por PCR-- lo que supone una tasa sólo superada por Dinamarca.

Preguntado por la posibilidad de hacer pruebas PCR de manera masiva a toda población, Margolles ha indicado que no parece una opción razonable. Respecto alos test rápidos de anticuerpos y su utilización de manera masiva, Margolles ha indicado que "están decepcionados con esos test rápidos con falsos positivos y falsos negativos".

Sobre la posibilidad de un estudio de seroprevalencia propio por parte del Principado, al margen del Ministerio, Cofiño ha indicado que no se contempla esa posibilidad. Ha indicado que en caso de que no se plantee una nueva