Convocatoria pide abrir un expediente sobre el inicio de la actividad del centro de la UAX en Oviedo

Xabel Vegas - CONVOCATORIA

OVIEDO 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Convocatoria por Asturies IU-Más País-IAS en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA), Xabel Vegas, ha pedido este martes a la Consejería de Ciencia del Gobierno asturiano que abra un expediente informativo para estudiar si hay que sancionar, y si procede adoptar medidas cautelares, al centro adscrito a la Universidad Alfonso X el Sabio (UAX) en Oviedo que inició a principios de mes sus actividad docente.

Desde Convocatoria recuerdan que la autorización para hacerlo no fue publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) hasta el pasado viernes.

Vegas ha recordado que el curso se inauguró el lunes 5 de octubre y que el viernes supieron que Ciencia había publicado la autorización de inicio de actividad. Mientras tanto, ha dicho, se han formalizado matrículas de 240 alumnos y, "parece ser", ha comenzado la docencia. "Eso es inaceptable para una administración autonómica como la nuestra", ha afirmado.

El diputado ha lamentado que la Consejería no esté haciendo "una labor inspectora más acusada" para impedir que estas universidades operen sin autorización. Vegas ha considerado que es "un mal comienzo para las universidades privadas en Asturias", que, ha asegurado, son "únicamente expendedurías de títulos para gente con mucho dinero".