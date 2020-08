Ciudadanos cree que retrasar el inicio del curso escolar constata "el fracaso" de la gestión del Principado

OVIEDO, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Ciudadanos en el Junta General del Principado Luis Fanjul ha señalado este viernes que el anuncio del Ejecutivo autonómico de retrasar el inicio del curso escolar es la "constatación de un fracaso" del Gobierno asturiano.

Asimismo, el parlamentario de la formación naranja afirma en nota de prensa que es una prueba "de la improvisación y la dejadez" del Ejecutivo, "que ha llegado a las puertas del arranque del curso escolar sin tener la planificación adecuada ni resuelta la organización de recursos ni del propio profesorado".

Fanjul valora, no obstante, la realización de test PCR a los docentes, aunque remarca que se trata de una medida "que venía siendo reclamada por su grupo de manera reiterada en la Junta y que el Principado ha tenido margen para preverla sin esperar a este momento en el que han de desplazar el comienzo del periodo lectivo "por no haber hecho las cosas a tiempo".

El parlamentario de Ciudadanos dice en que "la seguridad sanitaria es lo primero" y, en ese sentido, resalta que su formación "está de acuerdo en que se deben adoptar todas las medidas necesarias para garantizarlo, aun sabiendo que el riesgo cero no existe".

"Entendemos que debe garantizarse esa seguridad sanitaria, pero lo que decimos es que ha habido tiempo para tener preparada una planificación con la que, a la vista está, no se contaba a pocas fechas del inicio del curso. Se anuncia la realización de test PCR a los profesores, una medida planteada varias veces en los debates en el Parlamento sin que la consejería tuviera a bien recoger la iniciativa que ahora proponen, cuando además otras comunidades, como Castilla y León, ya avanzaron esta medida hace varias semanas. Se habla de la contratación de 860 profesores cuando el curso está a punto de empezar: se llega tarde y después de haber anunciado una nueva convocatoria de interinos para agosto que no se hizo faltando a lo que pedían y se había comprometido con sindicatos y docentes. Hay que bajar la ratio de alumnos a 20 hasta segundo curso de la ESO, pero en julio se había anunciado que ningún colegio iba a necesitar más espacios para dar las clases y, ahora, a toda prisa y corriendo se van a tener que habilitar", explicó el parlamentario.

Fanjul mostró además su preocupación porque "siga sin saberse nada acerca de qué va a suceder con aquellos padres y madres que tengan que hacer frente a la situación de quedarse en casa a causa de que se establezca una situación de cuarentena para sus hijos" y pregunta si va a haber "algún mecanismo o fórmula habilitada desde las administraciones para posibles bajas de los progenitores que tengan que quedarse en su domicilio a cuidar un alumno".

"La Consejería sigue, también, sin dar una alternativa clara a las familias que no puedan seguir la enseñanza on line para sus hijos si están en cuarentena y tampoco ha hablado de otras posibilidades como la habilitación de otros espacios en los que pudieran seguir de manera segura las clases si no pueden hacerlo en sus domicilios por falta de medios", lamenta.

Subrayó, además, la relevancia de que "sigan sin concretarse aspectos como el enlace sanitario COVID como piden los centros educativos, haciendo recaer la responsabilidad sanitaria en los profesores" o que "tampoco se haya determinado nada en relación a la figura de la enfermera escolar, también reclamada por Ciudadanos ya con anterioridad a esta crisis sanitaria y de manera reiterada tras el inicio de la pandemia". "Ni una palabra sobre los niños con necesidades educativas especiales y patologías previas que requieren de cuidados específicos y refuerzo de personal", ha añadido.

Fanjul ha afeado, igualmente, "la ausencia del presidente del Principado, Adrián Barbón, en todo lo relativo a la Educación". "No ha hecho ni una sola declaración del tema educativo en todo el verano, porque sabe que en esta cuestión el Principado está totalmente desnortado y sin rumbo claro y prefiere traspasar el coste de la responsabilidad de este fracaso a otros miembros de su Gobierno", concluye.