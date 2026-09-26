La cuarta edición del Valliniello Sound Fest, este sábado en el antiguo colegio Fernández Carbayeda

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OVIEDO 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La cuarta edición del Valliniello Sound Fest descargará este sábado 26 de septiembre el mejor sonido guitarrero en el antiguo colegio Fernández Carbayeda.

Se trata de un festival que regresa tras el paréntesis de 2025 organizado una vez más por la Asociación Valliniello Sound City con la colaboración de la concejalía de Cultura y el apoyo de numerosas entidades.

Los madrileños Sex Museum, encabezan el cartel de esta edición, en la que también se podrá escuchar en vivo a los zaragozanos Lex Lüger y a tres bandas asturianas como Rock&Rockets&Friends, Jafdragon Tales y Automatic Kafka, dando así continuidad a la filosofía del festival como escaparate para las bandas de la escena asturiana.

El comienzo de los conciertos tendrá lugar a las 18.30 horas, prolongándose hasta las 1.30 horas de la madrugada del domingo 27 de septiembre. Como en las tres anteriores ediciones, la organización pone a disposición del público, durante toda la tarde y la noche, un autobús lanzadera gratuito, que partirá de la Estación de Autobuses y, en el regreso, desde el colegio Fernández Carbayeda.