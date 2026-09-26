Cuarto día en Gijón buscando a 'Luna', la perra sustraída en el barrio de El Natahoyo

Cartel de la perra 'Luna' - ASTUR ALERT

OVIEDO 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Voluntarios seguirán buscando este sábado a 'Luna' la perra que fue sustraída en la puerta de un establecimiento del barrio de El Natahoyo, en Gijon, el pasado martes 22 de septiembre. El animal estaba fuera del local cuando se lo llevaron.

Desde Astur Alert, el colectivo que colabora en la localización de animales perdidos, han hecho un llamamiento para la colaboracion ciudadana.

'Luna' es una bichón maltés de 13 años, blanca, esterilizada y con microchip. Fue sustraída en la zona de Avenida de Galicia. Sus dueños han estado todo este tiempo intentando localizarla sin éxito.

Desde Astur Alert han distribuido carteles con la fotografía del animal. "Si alguien cree haberla visto, no debe intentar perseguirla ni intervenir. Debe avisar inmediatamente a la Policía, indicando la ubicación exacta y cualquier información que pueda resultar útil", explican desde Astur Alert.