Cuervas-Mons (PP) critica el "estado lamentable" de la vivienda pública en Asturias

José Agustín Cuervas-Mons, con vecinos frente a la sede de Vipasa - PP DE ASTURIAS

OVIEDO 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP en la Junta General del Principado de Asturias José Agustín Cuervas-Mons ha participado este jueves en una concentración de vecinos ante la sede de la empresa pública Viviendas del Principado de Asturias (Vipasa), en Oviedo. El parlamentario ha criticado el "estado lamentable" de la gestión de vivienda pública del Ejecutivo presidido por el socialista Adrián Barbón.

"Hay problemas estructurales en muchos edificios, en los sistemas de vivienda y Vipasa no les da solución, ni siquiera les contesta", ha lamentado.

El parlamentario 'popular' ha criticado que, además de no mantener adecuadamente los edificios, la empresa pública está procediendo a incrementar las rentas de los inquilinos, afirmando que están aplicando una subida de la renta "absurda".

Cuervas-Mons ha alertado además sobre el riesgo de desahucios entre los vecinos, señalando que hay mucho temor entre los inquilinos por este asunto y la modificacion de las rentas.

El diputado ha asegurado que el PP seguirá apoyando las reivindicaciones de los inquilinos del parque público de vivienda. "Hemos presentado iniciativas en el Parlamento, lo vamos a seguir haciendo y vamos a seguir apoyando estas reivindicaciones que nos parecen justas de estos vecinos", ha señalado.

Por último, Cuervas-Mons ha cuestionado las declaraciones del consejero de Vivienda, Ovidio Zapico, sobre los beneficios de la vivienda para la salud. "Sus políticas no contribuyen a eso, contribuyen a lo contrario", ha replicado el diputado del PP.