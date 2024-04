Derechos Sociales invertirá 38 millones de fondos europeos para transformar el modelo de cuidados de larga duración

OVIEDO, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias invertirá 38 millones hasta 2026 para transformar el modelo de cuidados de larga duración. La inversión se hará con cargo a fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). Así lo ha indicado la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco, ante la pregunta de la diputada del PP, Beatriz Polledo sobre "cómo serán en el futuro las residencias de mayores de Asturias".

Esta transformación afectará tanto al ámbito público como privado. El objetivo es impulsar la transición hacia un modelo centrado en la promoción de la autonomía de las personas, con la finalidad de que tengan "una mayor capacidad de decisión sobre sus propios cuidados y su proyecto de vida", según ha explicado Del Arco.

Durante su comparecencia, Del Arco ha indicado que esta partida inversora, incluye seis millones para la ejecución del proyecto de rehabilitación y mejora de la fachada del Centro Polivalente de Recursos (CPR) Mixta de Gijón. La estimación es que las obras se adjudiquen a finales de julio, con un plazo de ejecución de 20 meses.

La titular de Derechos Sociales ha subrayado que el nuevo modelo de cuidados "requiere la creación de nuevos equipamientos e infraestructuras así como la adaptación de las existentes, de forma que puedan responder a las necesidades de las personas usuarias".

En este sentido, ha precisado que antes de marzo de 2026 se acometerán obras por valor de 4,1 millones en la creación de unidades de convivencia en las residencias Mixta, de Gijón; Santa Teresa, de Oviedo; y en la de Infiesto.

También se han invertido 48.200 euros para en ejecutar este tipo de obras en la residencia de Arriondas y otros 195.653 en el CPR Valentín Palacios, en La Pola Siero, que están a punto de finalizar.

Además, ha recordado el compromiso de construir nuevas residencias en los concejos de Corvera, Navia, Allande y Cangas de Narcea, así como de ejecutar la ampliación de la residencia de Salas.

Actualmente, la consejería gestiona cerca de 6.500 plazas en Asturias, incluidas las residencias, los centros de día y los apartamentos residenciales, tanto públicos como concertados.

Para impulsar el nuevo modelo de cuidados, Derechos Sociales ha diseñado la Estrategia CuidAs, enfocada a las personas que necesitan cuidados, sus familias y los profesionales. Con el fin de fomentar una acción conjunta de la estrategia se ha creado la Red CuidAs, que permite la participación de centros y servicios comprometidos con el modelo, proyectos innovadores en cuidados de larga duración, y organizaciones y profesionales individuales involucrados con el cambio.

La diputada del PP, Beatriz Polledo por su parte ha incidido en que a día de hoy hay 2.178 personas en lista de espera geriátrica, un aumento de un 6% respecto al pasado año; 618 personas esperan por una plaza en un centro de día, un 14% más que el año pasado.

"Tenemos un modelo de residencias agotado, un modelo que tenemos que cambiar y que esto, además, como bien sabe usted y bien sabemos todos, va a costar tiempo y dinero. Y es una evidencia que ustedes hablan mucho del nuevo modelo, del nuevo futuro modelo residencial, pero yo no veo nada", ha indicado Polledo.

PROPOSICIÓN NO DE LEY

Por otra parte durante la comisión se ha rechazado una proposición no de ley presentada por el PP en apoyo de las personas con discapacidad auditiva habilitando una partida extraordinaria para hacer frente a las solicitudes presentadas en tiempo y forma, que no recibieron la ayuda por falta de crédito presupuestario. También se reclama en la inicitiva aumentar las ayudas económicas a las personas mayores con discapacidad para la adquisición de productos de apoyo, en particular para la compra de audífonos.

Así mismo la PNL reclama instar a su vez al Gobierno de España a financiar la obtención de audífonos por parte de personas mayores de 65 años, con un grado de discapacidad reconocido por la Seguridad Social y a quienes se encuentran en una situación socioeconómica vulnerable.

Tanto el PSOE como IU-Convocatoria por Asturias y la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, han indicado que si bien comparten la importancia de esta cuestión planteada por el PP no consideran que tenga sentido que "precisamente los 'populares' pidan aumentar una partida presupuestaria cuando no aprueban las cuentas o cuando hablan constantemente de rebajar impuestos".

CENTROS DE MENORES

Previamente la consejera compareció en la Comisión Parlamentaria para explicar todo lo relacionado con el funcionamiento y la gestión de los centros de menores tutelados en el Principado de Asturias.

Ha recordado la consejera que el Principado es una comunidad pionera, porque es la única comunidad en la que todos los centros, tanto propios como de titularidad privada y concertados, trabajan con el mismo modelo, con el mismo sistema, con las mismas formaciones y con las mismas directrices.