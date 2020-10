Desconvocada la manifestación de hosteleros al limitar Delegación de Gobierno la participación a 175 personas

GIJÓN, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La manifestación convocada por algunos hosteleros de Gijón para recorrer la ciudad y acabar en la Plaza Mayor, en señal de protesta y para manifestar su malestar por las limitaciones impuestas al sector debido a la pandemia de la COVID-19, ha quedado suspendida al no limitarse por Delegación de Gobierno, previo informe de la Policía Local, a 175 personas la participación.

El portavoz de los hosteleros, Roberto López, ha señalado, en declaraciones a Europa Press, que presentaron en el registro electrónico la solicitud de permiso para esta movilización el pasado día 16, pero no fue hasta este pasado martes que recibieron la limitación de personas, que hace imposible la manifestación tal como la tenían planteada.

Es por ello que López se encontraba este miércoles a primera hora frente a la iglesia de Fátima, punto de partida de la manifestación, para avisar a todas aquellas personas a las que no pudo hacerlo en la tarde-noche del día de ayer.

"Nosotros no somos el problema", ha asegurado el hostelero, que se queja de que se trate de vender a la hostelería como uno de los principales focos de contagio cuando no lo es y cuando hay otros lugares donde se ve a la gente "amontonada", lleven mascarilla o no.

Lo que piden, en resumidas cuentas, es "sentirnos respaldados por el Gobierno", ha reivindicado López, quien ha incidido en que cuando hay un positivo en un local se cierra mientras en otros se ve que no. "Nosotros atajamos el problema de contagio", ha señalado.

Sobre la manifestación desconvocada, ha dicho no entender por qué en Oviedo se pudo celebrar la convocada por la patronal hostelera y hotelera Otea y no la de Gijón, más cuando ellos ya tenían previsto guardar entre personas dos metros de distancia, más del metro y medio que se les exigía.

Ha lamentado, en este caso, que no les dejaran hacer una manifestación que iba a ser pacífica y esperaban que se desarrollase siempre con el apoyo de las autoridades.

Sí que mantienen muchos hosteleros, como señal de protesta, es el cierre de establecimientos en este día, "en apoyo al derecho a poder trabajar y tener un futuro", ha defendido. Incluso se ha mostrado dispuesto a velar porque los clientes se quiten las mascarillas solo para consumir, si así se les indica desde las autoridades sanitarias y la Administración.

GUARDAR DISTANCIAS

Preguntada Delegación de Gobierno por la desautorización a la movilización tal como estaba planteada, ha indicado que a ellos el aviso les llegó la mañana de este pasado martes.

Asimismo, previa consulta a la Policía Local de Gijón, se les indicó que para poder guardar las distancias de seguridad oportunas, solo se podría autorizar una concentración en la Plaza mayor de 175 personas, como así se comunicó a los convocantes.