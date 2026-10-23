Detenidas a tres personas en Gijón por estafar a inmigrantes ilegales con falsas promesas de regularización

Archivo - Comisaría de Policía Nacional de Gijón - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Gijón a dos hombres y una mujer, de 42, 43 y 34 años, respectivamente, por su supuesta implicación en un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

Según una nota de prensa de la Comisaría gijonesa, los tres formarían parte de un grupo organizado que facilitaba la llegada a Gijón de ciudadanos de nacionalidad argelina que entraban irregularmente en España, a los que les ofrecía alojamiento y ayuda para regularizar su situación a cambio de dinero.

La investigación se inició después de que varias personas de las víctimas denunciaran haber sido engañadas por el grupo criminal. Según las denuncias, los investigados les prometían alojamiento y ayuda con los trámites administrativos, pero en algunos casos, después de cobrarles, no cumplían con lo acordado.

El recorrido de los afectados comenzaba con un viaje en patera hasta la costa del Levante español. Desde allí, se desplazaban hasta Gijón, donde los detenidos los alojaban inicialmente en hostales y hoteles mientras buscaban un lugar en el que pudieran quedarse.

Para ello, localizaban viviendas abandonadas o inmuebles que ya estaban ocupados y facilitaban la entrada de los ciudadanos extranjeros, cobrando cantidades que partían de los 400 euros por persona.

El grupo también les proporcionaba certificados de empadronamiento con los que podían iniciar los trámites para regularizar su situación en España. Sin embargo, algunos de los afectados descubrieron que, pese a haber pagado por estas gestiones, no se habían realizado los trámites prometidos.

De acuerdo al relato policial, esta situación dio lugar a enfrentamientos entre los investigados y algunos de los ciudadanos extranjeros, que llegaron a derivar en agresiones.

Las pesquisas permitieron, además, conocer que el grupo mantenía contactos con familiares en Argelia que supuestamente se encargaban de facilitar la salida de ciudadanos de ese país hacia España.

Los agentes pudieron acreditar que, desde enero de 2025, el grupo había recibido varios miles de euros de las personas afectadas. Una vez recabada la información necesaria, los policías procedieron a la detención de los tras personas, residentes en Gijón.

Durante las intervenciones, se identificó y atendió a tres posibles víctimas. Una vez finalizado el atestado policial, los detenidos fueron puestos a disposición judicial decretando el juzgado su libertad con cargos. Las investigaciones continúan abiertas y no se descartan más detenciones.