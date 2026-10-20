Detenido en Avilés un joven de 26 años con 27 requisitorias judiciales, cuatro de ellas de ingreso en prisión

Archivo - Policía Local de Avilés. - EUROPA PRESS. - Archivo

AVILÉS/OVIEDO, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local de Avilés han detenido esta madrugada a un vecino de la ciudad de 26 años sobre el que pesaban un total de 27 requisitorias judiciales emitidas por distintos juzgados de Asturias y León, cuatro de ellas con orden de ingreso inmediato en prisión.

Según ha informado la Policía Local, la intervención se produjo sobre las 2.30 horas en la calle El Roble, a la altura del número 1, cuando una patrulla que realizaba labores de vigilancia preventiva reconoció el vehículo que habitualmente utilizaba el reclamado.

Los agentes se aproximaron al turismo y procedieron a identificar a sus dos ocupantes, comprobando que uno de ellos era el hombre que se encontraba reclamado por la Justicia.

El detenido fue trasladado a dependencias policiales para la elaboración del correspondiente atestado y posteriormente quedó a disposición de la autoridad judicial para la ejecución de las reclamaciones que tenía pendientes.