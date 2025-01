Díaz asume la Consejería con "enorme ilusión" tras compartir "experiencias" junto a Roqueñí

OVIEDO 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La nueva consejera de Transición Ecológica, Industria y Comercio, Belarmina Díaz, asume el departamento con "enorme ilusión" tras compartir "experiencias" junto a la hasta ahora titular y próxima presidenta del puerto de El Musel, Nieves Roqueñí.

En declaraciones remitidas a los medios, Díaz ha afirmado que asume el reto "con enorme ilusión y también, hay que decirlo, con gran sentido de la responsabilidad y con humildad, dispuesta a trabajar".

Además, ha agradecido la confianza al presidente Adrián Barbón y a Nieves Roqueñí. "Ha sido un lujo trabajar a su lado y también aprender de ella y compartir con ella tantas experiencias y tantas situaciones y sobre todo tantas ilusiones de futuro", dice.

Asimismo, ha aprovechado para desear "lo mejor" al frente de la autoridad portuaria de Gijón a Roqueñí, quien también ha mostrado su agradecimiento al presidente por la confianza "en todo momento".

"Ha sido un honor formar parte de este Gobierno en el que he tenido compañeros y compañeras con los que ha sido un lujo trabajar. Creo que desde el Gobierno de Asturias y desde la Consejería 'Teide', como a mí me gustaba llamarla, hemos realizado un gran trabajo en un periodo de profundos cambios y de transición, un periodo que estamos viviendo en Asturias y en la economía regional como algo que es un momento inigualable", dice Roqueñí, valorando la trayectora de su sucesora. "No me cabe duda de que, tanto por su excelencia profesional como por su capacidad para conformar equipos de trabajo, va a seguir haciendo mucho por esta región desde una consejería tan importante para Asturias", afirma.