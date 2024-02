El director de Santa Bárbara Sistemas niega que se estén incumpliendo plazos de entrega de los vehículos 8x8

OVIEDO, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El director general de Santa Bárbara Sistemas, Juan Antonio Escriña, ha manifestado este martes que no hay ninguna discrepancia con el Ministerio de Defensa en cuanto a la cuestión de los plazos de entrega de los vehículos blindados 8x8. "Contractualmente no estamos en ninguna falta. Las primeras entregas de vehículos 8x8 dragón contempladas en el contrato firmado en 2020 son a finales de este año, 92 unidades, lo cual no se puede hablar de retrasos cuando todavía no se ha llegado al hito", ha indicado.

Ha insistido en que contractualmente "no están en falta" y ha asegurado que "por supuesto se van a cumplir los plazos de entrega porque esa es su obligación".

Escriña se manifestaba así durante su comparecencia ante los medios tras la firma de un convenio con la Cámara de Comercio de Oviedo para "fomentar e incrementar las actividades comerciales, industriales y económicas en el Principado".

Ha indicado Escriña que este convenio permitirá la ejecución de acciones conjuntas, por lo que desde la compañía ya están trabajando sobre todo en acciones de tipo formativo y en acciones de desarrollo de la cadena de suministro, incorporando otras empresas asturianas a su grupo de proveedores y también trabajando para desarrollar actividades dentro de lo que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

Otra tercera vía que establece la firma de este acuerdo es que Santa Bárbara ingresa como miembro del Club Cámara que permitirá contribuir a poner en valor las capacidades industriales y económicas del Principado y fomentar también la relación entre las distintas empresas.