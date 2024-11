La ejecución global del presupuesto asturiano es del 68,93% a fecha 14 de noviembre

El PP dice que el presupuesto del Principado "es un reguero de mentiras"

OVIEDO, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ejecución global del presupuesto del Principado de Asturias a fecha 14 de noviembre es del 68,93%, con 4.479 millones, una cifra ligeramente por encima del 68,11% que se alcanzaba el año pasado por estas fechas con las cuentas de 2023. La previsión del Gobierno asturiano es que el cierre de la ejecución global sea similar a la de los últimos años, por encima del 90%.

Son datos que ha aportado el consejero de Hacienda y Fondos Europeos, el socialista Guillermo Peláez, en una comparecencia solicitada por el PP en el Parlamento asturiano acerca de la ejecución presupuestaria.

En cuanto a la inversión productiva, las obligaciones reconocidas de este capítulo se sitúan en el 24,7%, también mejor que las cifras respecto al año pasado, cuando el porcentaje se situaba en el 23,2%.

En materia de inversión, Guillermo Peláez ha querido poner el acento en la última fase contable plenamente a la Administración autonómica, la del crédito dispuesto o fase D, el del acto que vincula a la Administración con un gasto determinado. En esa fase, a 14 de noviembre se habían adjudicado 674 millones, un 63,2% del total. Esto supone ocho puntos más que en 2023, lo que en valores absolutos se traduce en 118,7 millones.

El consejero ha precisado que estas cifras se acelerarán aún más en el próximo mes y medio, ya que habitualmente la velocidad de ejecución se intensifica en Asturias en el último tramo del ejercicio, especialmente en el caso de las inversiones.

"Nuestra previsión es que cerraremos el año por encima de las cifras de 2023. Ese es el momento en el que verdaderamente se pueden analizar las cifras", ha advertido Peláez.

El titular de Hacienda también se ha referido a la comparativa con el resto de comunidades. En este sentido, ha señalado que, en función de los últimos datos disponibles, relativos al mes de agosto, Asturias se situaba seis puntos por encima de la media y se colocaba como la octava autonomía con mejores cifras.

Peláez también ha asegurado que el Gobierno de Asturias no dejará pendiente ninguna de las inversiones que ya se encuentran en fase de licitación o adjudicación, que son las directamente achacables a la Administración.

No obstante, Peláez ha admitido que existe "margen de mejora" para los datos de ejecución presupuestaria. Son varias las causas, ha explicado, que impiden ejecutar antes. En primer lugar se ha referido a la actual Ley de contratos del sector público y su complejidad. Pero también ha hablado del funcionamiento de fondos europeos, como los del del Mecanismo de Recuperacióhn y Resiliencia o el Fondo de Transición Justa.

"Obligan a reconocer íntegramente el ingreso en el ejercicio en el que se produce ingreso, conjuntamente con el proyecto de inversión. Pero, sin embargo, el plazo para ejecutar estos fondos es plurianual", ha indicado.

Las explicaciones de Peláez no han convencido a la oposición. Andrés Ruiz, en el turno de fijación de posiciones, ha criticado la baja ejecución por parte del Ejecutivo y ha dicho que las cuentas que presentan año tras año los socialistas son "un reguero de mentiras".

"El entramado burocrático del Principado no es capaz de asignar con eficiencia los recursos que recibe de los impuestos de los asturianos; no es justo que no se sepa dar respuesta a los problemas de la región", ha lamentado.

El diputado de Vox Gonzalo Centeno ha criticado a Peláez por pretender hacer pasar por ejecutado la mencionada fase D y no se refiera a la fase O, la de obligaciones reconocidas, esto es, la que implica la entrega del bien o realización del servicio. Ha añadido que el Principado se muestra incapaz de ejecutar en condiciones todo lo relativo a inversión productiva, pero sí que "se da prisa" para gastar todo el dinero correspondiente al gasto que va a "chiringuitos y tinglados ideológicos".

El secretario general de Foro Asturias y diputado del Grupo Mixto Adrián Pumares ha calificado de "tomadura de pelo e insulto a la ciudadanía" que se repitan partidas año tras año en las cuentas.

Por su parte, la diputada de Convocatoria por Asturies IU-Más País-IAS Delia Campomanes se ha mostrado partidaria de analizar "con rigor" los motivos que retrasan la ejecución presupuestaria.

Mientras, desde el PSOE ha intervenido José Ramón Huerga, quien ha señalado que existe una serie de normas garantistas que hay que respetar. En cualquier caso, ha dicho que también se puede mejorar y que en la Administración asturiana no va a ocurrir como en el Ayuntamiento de Oviedo, donde gobierna el PP, con actuaciones el El Fontán o Ventanielles.