Espina defiende el trabajo en coeducación y lamenta "el circo y la falta de respeto" del diputado de Vox

OVIEDO 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación ha lamentado este martes que el diputado de Vox, Javier Jové haya utilizado este martes el pleno de la junta para "hacer un circo y faltar al resperto a todos los presentes", con el pretexto de hablar de coeduación.

"Le confieso que cuando me senté a preparar esta interpelación me planteé seriamente cómo enfocarla porque era consciente de que usted --en relación a Javier Jové-- no tenía absolutamente ningún interés en preguntarme por la coeducación. Usted simplemente quería venir aquí a decir una sarta de sentencias absolutamente radicalizadas y, además, faltando al respeto a gran parte de los que aquí estamos", ha lamentado la consejera de Educación.

Así, Espina ha explicado, "para el resto de la Cámara, exceptuando el grupo político Vox, que sé que son grupos democráticos, es para los que habla". "Ese circo que usted quiere hacer y que suele hacer de vez en cuando no va a ser, desde luego, gracias a mí", ha dicho Espina.

Espina ha defendido el trabajo de todos los docentes asturianos y ha indicado que el objetivo final de la consejería "no es otro que la coeducación". Así, ha manifestado a Vox le gusta hablar de adoctrinar, quizás porque ellos quieren adoctrinar, pero ha incidido en que ella está lejos del adoctrinamiento. "Yo estoy educando desde edades tempranas hasta que salen, educando en democracia, educando en libertad y educando en respeto y, por supuesto, coeducando", ha dicho.

Ante las duras críticas del diputado de Vox al Congreso Internacional de Coeducación celebrado en el Niemeyer, llamando "mujer vociferante" a alguna de las ponentes, diciendo que las mismas "gritaban como locas, como una jauría", la consejera ha lamentado la falta de respeto y educación de Jové y ha defendido el encuentro.

"Me siento orgullosa de que los ministerios de Educación y de Igualdad hayan elegido a Asturias, y en concreto a Avilés, para organizar las jornadas Intercambia y el Congreso Coeducación, organizados por ambos ministerios, no por el Gobierno del Principado", ha dicho.

El diputado de Vox por su parte, se ha referido al "ministerio de desigualdad", a "las asturcholas" --en referencia a las escuelas de cero a tres-- y también a la reciente dimisión del diputado nacional Errejón por supuestos casos de agresión sexual, o al "aquelarre del Niemeyer", en referencia al Congreso Internacional de Coeducación, entre otras cuestiones, todo ello para acusar al Gobierno asturiano de llevar la ideología a las escuelas, a los bebés, a los niños.

Ha dicho Jové que feminismo no es coeducación, es reeducación, es convertir los colegios en madrasas, en gulags, en centros de adoctrinamiento, en campos de reeducación para construir el hombre nuevo".

"Lo cierto es que ustedes están volviendo locos a los críos. Los están volviendo chiflados. Y no nos extraña el incremento en las cifras de acoso, los problemas de salud mental, incluso el suicidio juvenil. De hecho, en Asturias, desde el 2019, se han triplicado las denuncias por acoso escolar e irán aumentando porque están chiflando a los guajes y porque, evidentemente, necesitan engordar esas cifras de denuncias para seguir cebando a la bestia", indicó Jové.