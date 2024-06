Espina reitera que las educadoras de 0 a 3 deben tener "la certeza clara de que ninguna perderá ni un sólo derecho"

OVIEDO, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, Lydia Espina, ha reiterado este viernes en comisión parlamentaria que quiere "lanzar un mensaje de tranquilidad a todas las trabajadoras de las escuelas de 0 a 3 y recalcado que el Principado, su Consejería en primera persona y todas las demás van a asumirlas sin exclusión".

"No hay ningún problema y deben tener esa certeza clara. Se está trabajando para darles las mayores certezas y para escucharlas al máximo. Desde la Dirección General de Empleo Público y por mi parte como Consejera queremos darles esa tranquilidad. Por eso el propio Director General las convocó ayer mismo para una reunión", ha dicho Espina.

Así, tras las críticas de trabajadoras, sindicatos y grupos parlamentarios de la oposición, la consejera ha insistido en que las técnicas de educación de 0 a 3 conservarán sus derechos laborales y salariales, así como la categoría profesional del contrato que tienen en vigor.

"Lo he dicho en multitud de ocasiones, ninguna perderá un solo derecho, se respetarán todos. Haremos una foto fija en el momento de la integración que nos servirá de guía para que nadie salga perjudicado. Ese es el espíritu por el que estamos trabajando", ha indicado.

Ha vuelto a explicar que las trabajadoras se integrarán en la Administración del Principado como personal laboral y quedarán encuadrados dentro del convenio del personal laboral porque no son personal docente, son técnicas de educación infantil y la ley orgánica de educación establece con claridad los cuerpos de personal docente y los requisitos que tienen que cumplir.

"Las TEI no están incluidas y no es, por tanto, una decisión arbitraria de la Consejería de Educación de Asturias, es algo que establece la norma y que regula a todo el Estado español y nosotros lo que hacemos es cumplirlo", ha explicado.

Así ha destacado que en la plantilla negociará sus condiciones con la Dirección General de Empleo Público de la mano de la Consejería de Educación. Ha añadido que de hecho, Empleo Público ya dispone de una bolsa de técnicas que es a la que recurrirán para abrir las primeras escuelas autonómicas. Se trata de una bolsa emana del último procedimiento selectivo realizado por Empleo Público para las técnicas de educación infantil, que además es bastante reciente.

"En definitiva, estamos recurriendo a herramientas ya disponibles y no estamos inventando ninguna nueva categoría", ha incidido la consejera que también ha resaltado que la norma recoge tanto la integración de las plantillas estabilizadas como de las no estabilizadas, cada una en las condiciones en las que se encuentran actualmente en sus ayuntamientos.

Así, sobre las trabajadoras de los seis ayuntamientos que no están estabilizadas, el director general de Empleo Público, Miguel Ángel Rodríguez, ha incidido en que el Principado de Asturias no va a poder hacer los procesos de estabilización conforme a la Ley 2021 y ha añadido que el objetivo y compromiso pasa por adoptar medidas dentro de la legalidad.

Para ello ha dicho que han convocado a los sindicatos mayoritarios en el ámbito de las técnicas de educación infantil de los ayuntamientos para una reunión en próximos días en la que vamos a abordar el mecanismo que permita valorar especialmente la experiencia de estas técnicas de educación infantil que no han podido ser estabilizadas por motivos de las administraciones locales a las que pertenecían.

Respecto a la pertenencia de las técnicas al Grupo B, Rodríguez ha indicado que están negociando un nuevo convenio colectivo del ámbito laboral, algo que es un compromiso programático de la consejera de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo. Ese nuevo convenio colectivo está en fase de negociación y el mismo analizará la incorporación al Grupo B, no solamente para este supuesto, en el caso de que sea coherente con los procesos selectivos a los que se han enfrentado estas trabajadoras, sino también en el resto de titulados superiores de formación profesional.

Frente a las críticas del PP sobre la no atención a las alegaciones presentadas, la consejera ha explicado que han admitido concretamente dos, porque el resto de las alegaciones no se pueden admitir ya que la ley no regula ningún tema laboral y todas ellas hacían referencia a asuntos laborales.

FIJACIÓN DE POSICIONES

Ya en el turno de fijación de posiciones, desde el PP la diputada Gloria García, ha destacado que si bien la ley de escuelas de 0 a 3 es necesaria la misma llega tarde. Además lamenta que no se haya atendido ni una sola de las alegaciones que se han presentado al proyecto de ley.

También ha criticado la diputada del PP los criterios por los que se planifican las escuelas o las muchas dudas a las que se enfrentan las trabajadoras de esos centros.

Muy crítico ha sido el diputado de Vox, Javier Jove, que además de seguir refiriéndose a las escuelas como "guarderías" y a las técnicas de Educación como "cuidadoras", ha insistido en que el Gobierno del Principado "se ha metido en un berenjenal con esa Ley del que va a salir muy mal parado porque se vaticina un enorme conflicto laboral".

También ha insistido Jove en que el coste de la red se va a ir a "unos 55 millones de euros al año financiados parcialmente por fondos europeos que concluyen en julio de 2026 y que no sabemos cómo podrán cubrirse". Por ello ha considerado que el proyecto debería ser pospuesto y aparcado y sustituido por un sistema de cheque guardería o la concertación que propone su grupo.

La diputada del PSOE, Mónica Ronderos, ha destacado la importancia de esta ley que ha recordado los socialistas "llevaban en su programa de gobierno". Ha añadido además que el Gobierno asturiano "se enfrenta a un gran reto al ser Asturias pionera en nuestro país en la creación de una red autonómica, pública y gratuita de escuelas infantiles de primer ciclo de 0 a 3 años". "Entendemos que esta ley es necesaria y deseada", ha isistido la parlamentaria socialista.

Por su parte el diputado de Convocatoria por Asturies, Xabel Vegas ha incidido en que este proyecto de ley es una de las iniciativas más importantes de este gobierno porque avanza en la equidad, permite un acceso a la educación y a la conciliación más allá del código postal de las familias o del tamaño de las cuentas corrientes de sus padres y permite además fijar población en las zonas rurales.