La eurodiputada Alicia Homs llama a la juventud unirse para convencer a los gobiernos de atajar sus problemas

Expertos coinciden en mejorar las condiciones laborales de los jóvenes para facilitar su acceso a la vivienda



OVIEDO, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales del Parlamento Europeo (PSOE), Alicia Homs, ha hecho un llamamiento a la juventud a unirse para convencer a los gobiernos e instituciones de atajar las problemáticas que más afectan a los jóvenes porque "se merecen tener un futuro más claro".

"Debemos trabajar todos juntos e intentar convencer a nuestros gobiernos, independientemente del color político, para atajar estas problemáticas, porque nos merecemos y podemos tener un futuro más claro", ha afirmado Homs durante el encuentro 'Empleo y Vivienda: el reto de la juventud europea', que se enmarca en el ciclo 'mUÉvete, es tu EUropa', organizado por Europa Press en colaboración con el Parlamento Europeo.

En el encuentro, que se ha celebrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Oviedo, Homs ha señalado que en Europa "existe una conciencia plena de los problemas que afectan a los jóvenes" y es "importante" que también la juventud "sea capaz de alzar la voz para hacer llegar esas preocupaciones".

Simplemente hay que seguir luchando para poder conseguirlo", ha afirmado Homs, que ha estado acompañada en la mesa por la doctora en Economía de la Universidad de Oviedo Marta Escalonilla y Guillermo Suárez, representante de la asociación de jóvenes 'New North', licenciado en Relaciones Internacionales con máster en Estudios de la Unión Europea.

Suárez, el más jóven de la mesa, ha apuntado al "pesimismo" que reina entre la juventud, que ve que ya no hay recompensas por los esfuerzos realizados.

Sin embargo, ha asegurado que "hay motivos para ser optimista" y ha pedido a los jóvenes que participen en el debate político y señalen aquellos temas con los que no están de acuerdo porque es la "única forma de solucionar los problemas".

Escalonilla, por su parte, ha considerado que una de las maneras que tienen los jóvenes para luchar en un mundo cambiante en transformación continua es desarrollar habilidades transversales que les sean útiles independientemente del empleo en el que estén.

Aprender a aprender, trabajar en equipo, saber comunicar a nivel verbal y escrito, aprender a manejar datos y tener pensamiento crítico son algunas de esas habilidades que recomienda desarrollar a los jóvenes.

REGULAR LAS PRÁCTICAS

Los ponentes han coincidido en que uno de los problemas que más afectan a la juventud es la calidad del empleo, tanto por la baja remuneración como por la inestabilidad.

En este sentido, Homs ha afirmado que sería "muy importante" que saliera adelante la directiva de la Eurocámara que permita atajar el problema de las prácticas abusivas, porque entre la juventud "se está aceptando una situación de frustración que genera un clima de crispación".

A juicio de Escalonilla, la nueva política de prácticas debería recoger cambios sobre el objetivo de las becas, que debe ser el desarrollo de competencias que permita a los jóvenes tener mejores perspectivas laborales futuras.

Suárez, por su parte, ha apuntado a que los principales problemas de las prácticas son tener poco trabajo o sentirse explotado y ha llamado a exigir ser formado "de la mejor manera posible".

VIVIENDA DIGNA ASEQUIBLE

Dentro de las limitadas competencias que el Parlamento Europeo tiene en materia de vivienda, Homs ha considerado "fundamental" que el bloque regule el alquiler vacacional.

Además, ha apostado por animar a las diferentes instituciones y comunidades autónomas a trabajar en el mismo sentido.

Escalonilla ha sostenido que "el epicentro" de los problemas de los jóvenes está situado en el mercado laboral.

A su juicio, si no se mejoran las condiciones laborales, no mejorará la tasa de emancipación y los jóvenes no podrán realizar su proyecto de vida.

En el mismo sentido, Suárez ha considerado que la forma de atajar el problema de la vivienda pasa por la mejora de las condiciones laborales, de la remuneración de los jóvenes y evitar que se disparen los precios de la vivienda.