La Familia Real, en el Teatro Campoamor de Oviedo

OVIEDO 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Reyes de España, la Princesa de Asturias, la Infanta Sofía y la Reina emérita han llegado ya al Teatro Campoamor, en Oviedo, aplaudidos por numerosos asistentes. Tras pasar por la alfombra azul han sido recibidos por las autoridades locales, que les han acompañado hasta el complejo, antes de la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias.

Previamente y tal y como es habitual, los distintos galardonados han salido de forma escalonada desde el Hotel de la Reconquista hasta el Teatro Campoamor, con gran presencia de público durante todo el recorrido, que ha ido saludando a la comitiva.

Los primeros en llegar al complejo cultural ovetense fueron los representantes de la bóbeda global de semillas de Svalbard (Cooperación Internacional), seguidos de Timothy Garton Ash (Ciencias Sociales), resentantes del Studio Ghibli (Comunicación y Humanidades), Patti Smith (Artes), David Klenerman, Shankar Balasubramanian y Pascal Mayer (Invesgitación Científica y Técnica), Leo Messi (Deportes), Julian Barnes (Letras) y Christina Koch (Concordia). Todos fueron llegando y saludando a los asistentes antes de entrar, flanqueados por gaiteros.

Los últimos coches en salir desde el Hotel de la Reconquista fueron los correspondientes a la Familia Real, que dejaron el establecimiento a las 18.25 horas. A lo largo del trayecto por el centro de Oviedo fueron saludando a todas las personas que le aplaudían en el recorrido.