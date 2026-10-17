La Feria del Trueque y Segunda Mano reúne a 60 expositores este fin de semana en la Plaza Cubierta de Pola de Siero

La concejala de Comercio y Hostelería, Movilidad y Transporte Público, Patricia Antuña y la técnico municipal, Amelia Areces. - AYUNTAMIENTO DE SIERO

OVIEDO/SIERO, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Plaza Cubierta de Pola de Siero reúne este fin de semana una nueva edición de la Feria del Trueque y Segunda Mano, que contará con 60 expositores, el máximo permitido por la capacidad del recinto. La organización ha recibido 80 solicitudes de participación, una cifra superior a la de años anteriores.

La concejala de Comercio y Hostelería, Movilidad y Transporte Público, Patricia Antuña, presentó el pasado miércoles la cita, que incluye puestos de venta e intercambio de artículos de segunda mano y dos talleres. La feria abre hoy sábado de 11.00 a 15.00 y de 17.00 a 21.00 horas, mientras que mañana domingo podrá visitarse de 11.00 a 15.00 horas.

El programa incluye un taller de decoración de estuches el sábado, de 18.00 a 19.00 horas, y otro de papiroflexia el domingo, de 12.30 a 13.30 horas. Las inscripciones se realizarán presencialmente hasta completar las 15 plazas disponibles para cada actividad.