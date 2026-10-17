Ferla Megía, Premiu Camaretá al Meyor Cantar 2025, estará este sábado en Llangréu Natural

Archivo - Ferla Megía. Jornada de puertas abiertas en 'El Palacio. Residencias Artísticas y Acción Cultural' (Gijón) - FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA DE GIJÓN - Archivo

OVIEDO 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El artista sierense Ferla Megía actuará este sábado 17 de octubre, a las 20:00 horas, en los Talleres del Conde de Langreo, dentro de la programación musical de la XXV edición del certamen Llangréu Natural, que se celebrará este fin de semana.

Su propuesta combina música tradicional asturiana, electrónica y sonidos urbanos, y se suma a una programación que busca tender puentes entre las raíces del territorio y las nuevas formas de creación.

La actuación llega en un momento destacado para el músico, que en 2025 obtuvo el Premiu Camaretá al Meyor Cantar por 'Xatu', un reconocimiento a la creación musical en asturiano y eonaviego convocado por la Consejería de Cultura, Política Lingüística y Deporte del Principado.

Natural de Siero y nacido en 1998, Fernando Labrador Megía comenzó a abrirse camino con el proyecto Casetes y después desarrolló una propuesta personal en la que conviven la canción de autor, el hip hop, el trap, la electrónica y los ritmos urbanos con elementos del folclore asturiano.

Ha despertado el interés de medios especializados y de Radio 3, y ha compartido escenario con artistas como Rodrigo Cuevas, Carlangas y Xuacu Amieva.

La presencia de Ferla Megía se enmarca en la apuesta de esta edición por incorporar nuevas propuestas musicales y culturales a una cita que tiene en la huerta, la ganadería, la artesanía y las tradiciones rurales sus principales señas de identidad, con actuaciones capaces de conectar con públicos de distintas generaciones.