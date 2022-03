Fernández Cañedo niega que exista lista de espera para acceder a los cuidados paliativos

OVIEDO, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Directora General de Cuidados, Humanización y Atención Sociosanitaria, María Josefa Fernández Cañedo ha manifestado que el Principado ha retomado el pasado 10 de febrero el trabajo ya elaborado hasta ahora y está en un proceso de volver a evaluar la estrategia de cuidados paliativos. Así mismo ha indicado que no hay lista de espera para recibir cuidados paliativos.

Así ha destacado que existe un equipo multidisciplinar que ya ha llevado a cabo algunos trabajos y ya ha desarrollado una encuesta entre profesionales que recoge su opinión. Así mismo ha insistido en que no cuenta con datos que asocien los cuidados paliativos a ninguna lista de espera y ha negado por tanto que existiesen tales listas, una cuestión que ha sido rebatida por algunos grupos parlamentarios.

"La pandemia ha impedido llevar a cabo muchas de las acciones previstas", ha manifestado la directora general, que ha indicado que esa estrategia deberá incluir todos los datos e indicadores objetivos de lo ocurrido durante la afectación de la Covid 19.

Fernández Cañedo ha comparecido a petición del grupo parlamentario de Ciudadanos para informar sobre el desarrollo y aplicación de la Ley del Principado de Asturias sobre derechos y garantías de la dignidad de las personas en el proceso del final de la vida.

Ha indicado que esta ley no requiere a su juicio ninguna modificación para ser adaptada a la ley estatal de regulación de la eutanasia y, tal y como hiciera ya el consejero, ha manifestado que en Asturias se está garantizando la aplicación de dicha ley.

Así ha indicado que si se ha ofrecido formación a los profesionales y se trabaja además en un plan formativo más amplio, que tiene que ver tanto con los cuidados paliativos como con la ley de eutanasia.

Ha destacado la necesidad de mejorar la página a disposición de la ciudadanía para ofrecer información que consideran de relevancia. Ha manifestado que tanto este marco de información como el plan de formación son dos cuestiones que van incluidas en la estrategia de cuidados paliativos en la que se está trabajando.

No obstante ante las preguntas de los diputados de diferentes grupos parlamentarios, la directora general no ha facilitado datos sobre el número de profesionales que se han acogido a la objeción de conciencia. "Lamento haberles decepcionado por no hablar de datos y números sobre una cuestión que va mucho más allá de lo cuantitativo", ha dicho tras escuchar las críticas de los grupos parlamentarios.

Ello después de que los grupos de la oposición se hayan mostrado muy críticos con la comparecencia de Fernández Cañedo tras una intervención que han considerado "decepcionante" y han reclamado al Gobierno mayor transparencia y que se cumpla la ley.

El diputado de Ciudadanos, Armando Fernández Bartolomé, ha pedido a la compareciente que explique si la consejería ha hecho el estudio para determinar "cómo se muere en Asturias", tal y como establece la ley, ya que a su juicio el Observatorio de Muerte Digna no ofrece ninguna información al respecto.

También ha reclamado llevar a cabo un estudio sobre los cuidados paliativos durante la pandemia que recoja todos los datos a modo de conclusión. "Tenemos que avanzar, les queda mucho camino por recorrer, ustedes tienen un marco claro para avanzar y lo que deben hacer es cumplir la ley", ha dicho el diputado de la formación naranja.

El diputado de Podemos, Ricardo Menéndez Salmón, ha recordado que es obligación de las administraciones ofrecer información a la ciudadanía sobre derechos tan importantes como los de la ley de muerte digna.

La diputada del PP, Beatriz Polledo, ha considerado "decepcionante" la comparecencia de la directora general y ha mostrado su deseo de que en próximas ocasiones se lleve a la Junta datos y una "comparecencia preparada como es debido para una Cámara".

El parlamentario de IU, Ovidio Zapico ha rebatido las palabras de la directora general y ha asegurado que actualmente hay "obstáculos para desarrollar la ley de eutanasia" por lo que ha reclamado decisión política y ha pedido mayores esfuerzos en formación e información.

El diputado de Foro, Adrián Pumares, ha sido muy crítico con la comparecencia y ha lamentado la falta de datos obtenida en la misma acusando a la directora general de "tratar de escurrir el bulto". así ha pedido al Gobierno que se ponga a trabajar porque a su juicio queda mucho por hacer en lo que a los cuidados paliativos se refiere que es "grave y preocupante".

Desde Vox, Sara Álvarez, también ha incidido en que existen listas de espera para acceder a los cuidados paliativos y ha exigido mayor transparencia al respecto.