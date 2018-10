Fernández cree que la identidad asturiana no debe sostenerse sobre el elemento "conflictivo" de la oficialidad

Publicado 24/10/2018 12:31:51 CET

OVIEDO, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, el socialista Javier Fernández, ha considerado este miércoles que la identidad asturiana "no debe sostenerse" en el "componente conflictivo" de la oficialidad del asturiano.

Como ya hizo en numerosas ocasiones, el líder del Ejecutivo autonómico, ha recordado que no es "partidario" de la oficialidad del asturiano, señalando que su posición no le hace "ni mejor ni peor persona" que quienes defienden lo contrario. Javier Fernández ha reaccionado en estos términos a la intervención del portavoz de Podemos, Enrique López, quien defendió en su discurso que "no hace falta hablar en asturiano para defender Asturias, pero defender Asturias es defender el conjunto de su riqueza social y cultural, de su patrimonio, de su memoria y de su identidad, y eso incluye defender sus lenguas".

A este respecto el presidente ha señalado que no se siente "menos asturiano que nadie" por no defender una oficialidad que tiene un "componente conflictivo", a pesar de ser un elemento de los que configuran la identidad asturiana. "La asturianía de los asturianos es mucho más que eso", ha defendido.

Por ello el dirigente autonómico entiende que "hacer descansar" en la oficialidad la asturianía no le parece "razonable". A ello ha sumado que su partido se presentó a las elecciones de 2015 con un programa que no contemplaba la oficialidad. Eso, ha dicho, "lo entiende todo el mundo".

Por otro lado, ha recriminado a Enrique López un discurso teñido de aspectos negativos, cuando Asturias "es la comunidad autónoma que más invierte en servicios sociales tras la crisis", liderando además el gasto social en el conjunto del Estado.

Lo que ocurre es, a su juicio, que el portavoz de Podemos habla "desde su atalaya" en la que "se ven las cosas con una sencillez y una facilidad q no tenemos los que lidiamos día a día con la realidad".

ESCUELAS INFANTILES

Al respecto de las demandas de Podemos sobre el avance en la gratuidad y la extensión de la red pública de la etapa educativa de cero a tres años, Fernández ha señalado que el acuerdo alcanzado a nivel nacional en este sentido debería hacer "recapacitar" a Podemos en Asturias respecto a la posición mantenida el curso pasado, por la que los presupuestos autonómicos no salieron adelante al ser una "línea roja" de Podemos la universalización de la etapa.

"Tendrían que darse cuenta de que lo que proponían el año pasado era inviable por lo que podía suceder a continuación y por ser elemento singular en el país", ha defendido.

Así, ha asegurado que es el presidente el que le insta a "reconsiderar avanzar" en la etapa educativa y a que se extienda, así como a que haya más recursos. "Perono lo convierta en una barrera morada y no me culpe a mi", ha aseverado.