El FICX abre paso a nueve días de cine con el estreno de 'Lobo' y la apertura inaugural de Santiago Segura

El teatro Jovellanos de Gijón acogerá este viernes, a las 19.15 horas, el acto inaugural de la 61 edición del Festival Internacional de Cine de Gijón (FICX), a cargo del actor y director Santiago Segura, quien dará el pistoletazo de salida a nueve días de proyecciones, hasta el próximo día 25.

En la gala inaugural, también podrá verse el estreno mundial de 'Lobo', último trabajo de Alfonso Cortés-Cavanillas, coescrito y protagonizado por Marian Álvarez, ganadora de un Goya a mejor actriz. Esta está acompaña en el reparto, entre otros, por Nora Navas, Toni Acosta, Luis Callejo y Andrés Gertrúdix.

La gala también será el marco en el que se hará entrega de los distintos galardones del FICX, entre ellos al cineasta portugués Miguel Gomes, que recibirá uno de los Premios de Honor del FICX.

También pasará por el escenario la actriz asturiana Lilián de Celis, que recibirá el IV Premio Isaac del Rivero, mientras que la directora de fotografía, Agnès Godard, será galardonada con un Premio de Honor.

También será galardonada, en este caso con el premio Comadre de Cine, Alicia Luna. Por su lado, la actriz Nuria Prims será la encargada de recoger el Premio Rambal, concedido de forma póstuma al director Agustí Villaronga por la asociación XEGA y el FICX.

El certamen gijonés, por otro lado, será escenario de los estrenos en España de cineastas como Hong Sang-soo, Stephan Komandarev o Catherine Corsini, en el marco de la Sección Oficial Albar.

En lo que respecta al cineasta Hong Sang-soo, regresa a la pantalla con dos nuevas películas; 'Nuestro día' e 'In Water', mientras que la cineasta francesa Catherine Corsini, Mención Especial del Jurado en la pasada edición del FICX por su película 'Le Fracture', estrenará 'Le retour'.

Otras películas que pasarán por el FICX son 'La lección de Blaga', del director búlgaro Stephan Komandarev, o 'Le grand chariot', el nuevo largometraje del cineasta francés Philippe Garrel, coescrito junto a guionistas de la talla de Jean-Claude Carrière.

También pasará por el FICX la cineasta belga Fien Troch, con 'Holly', y los cineastas irlandeses Christine Molloy & Joe Lawlor con 'Baltimore'. Esta última, programada fuera de concurso, tendrá su estreno español en el Festival, dentro de la Sección Oficial Albar.

A estos títulos se suman las películas 'No esperes demasiado del fin del mundo', de Radu Jude; 'El último verano', de Catherine Breillat; y 'Eureka', de Lisandro Alonso.

Regresa también al FICX, nueve años después, la cineasta francesa de ascendencia georgiana, Marie Amachoukeli, que trae a Gijón su segundo largometraje, 'Àma Gloria'.

Por otra parte, 'De Facto', es la segunda película de la directora bosnia afincada en Austria, Selma Doborac, que se podrá ver en el certamen gijonés.

Otros largometrajes que se podrán visionarse son: 'Concrete Valley', del francocanadiense Antoine Bourges; 'Midwives', tercer largometraje de la francesa Léa Fehner; 'O auto das ánimas', debut del gallego Pablo Lago Dantas; 'Day of the Tiger', la ópera prima del director rumano Andrei Tanase; 'Blackbird Blackbird Blackberry', de Elene Naveriani; 'Chicken for Linda!', de Chiara Malta & Sébastien Laudenbach; y 'Locals', de M*ns Nyman.

En cuanto a la sección Tierres en Trance, se proyectará 'La prisión de mi padre', primera película del venezolano Iván Andrés Simonovis Pertíñez.

Además, la cineasta argentina María Aparicio trae a Gijón su tercer film, 'Las cosas indefinidas', como también Carlos Martínez-Peñalver Mas presentará en el certamen 'À procura da Estrela'.

Por otro lado, se estrenará en España, en el marco de esta sección del FICX, la ópera prima de Luis Alejandro Yero, 'Llamadas desde Moscú'.

'Los restos del pasar', de Luis (Soto) Muñoz Cubillo & Alfredo Picazo, también se proyectará en el certamen gijonés, junto a 'Légua', de Filipa Reis & João Miller Guerra; 'Las demás', de Alexandra Hyland, y 'Muertes y Maravillas', de Diego Soto.

En lo que respecta a la Sección Oficial de Cortometrajes, podrá verse 'As filhas do fogo', del cineasta portugués Pedro Costa; 'A Study of Empathy', de la directora alemana Hilke Rönnfeldt; 'Loving in Between', de la directora sudafricana Jyoti Mistry; y 'Gregoria', estreno mundial de la cineasta asturiana Celia Viada Caso.

También se proyectarán: 'Los rayos de una tormenta', de Julio Hernández Cordón, 'Fár', de Gunnur Martinsdóttir Schlüter; y 'El silencio de los niños', de la costarricense Sofía Quirós Ubeda.

Además, el FICX comparte tres estrenos de cortometraje con el Festival de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao Zinebi. Entre estos títulos se encuentra el último trabajo de la cineasta catalana Neus Ballús, 'Blow!'; 'Betiko Gaua', el debut en la dirección del ganador de un Goya al Mejor actor revelación en 2018 por Handía, Eneko Sagardoy; e 'In a Nearby Field', cortometraje de Laida Lertxundi filmado en 16 milímetros.

También rodado en registro analógico en 16 milímetros, se proyectará 'After Dawn', de Yohann Kouam, mientras que el cineasta Basil da Cunha trae a Gijón '2720'. Por su parte, Pablo G. Canga se inspira en la vida de Stanislawa Przybyszewska, dramaturga polaca reconocida por sus obras sobre la Revolución francesa, para su cortometraje 'Tu trembleras pour moi', y Héctor Herce 'Largo viaje'.

Entre las películas que se van a proyectar, dentro de la sección Esbilla se podrá ver 'Shoshana', último trabajo del cineasta Michael Winterbottom; 'Anatomía de una caída', de Justine Triet; 'Literato', de Carlos Navarro, 'Flores de Cemento', de Luismi Pantiga.

En el apartado de cine asturiano, se proyectará, entre otras, 'Cigarreres', de Alejandro Nafría y Pablo A. Quiroga Prendes; 'Muyeres', de Marta Lallana; o 'La vida a través de Vega', de José Riveiro. Asimismo, el FICX contará con el último trabajo de Samu Fuentes, 'Los ultimes pastores', estreno mundial al igual que 'El cine, 5', de la también asturiana Elisa Cepedal.

PASES ESPECIALES

Por otra parte, dentro de los pases especiales, se contará con las proyecciones de 'Tráiler de una película que no existirá jamás: Guerras de broma', de Jean-Luc Godard, cortometraje del cineasta fallecido en 2022, junto a la película 'Bonjour la langue', del recientemente fallecido Paul Vecchiali. Además, podrá verse 'Earth Mama', de Savanah Leaf.

Coincidiendo con el 25 aniversario de su estreno, además, se proyectará en el FICX 'Starship Troopers (Las Brigadas del Espacio), de Paul Verhoeven.

Otras dos películas que se engloban en los pases especiales son: 'Incierta gloria', de Agustí Villaronga (Premio Rambal), y 'Tabú', de Miguel Gomes (Premio de Honor FICX 2023).

A esto se suma 'La importancia de llamarse Ernesto y la gilipollez de llamarse Eric', de César Martínez Herrada, centrada en la vida del batería del grupo musical Los Planetas, y 'La mano de madera', de Augusto M. Torres, a quien acompañará Vicente Molina Foix.

Además, habrá un pase especial de 'Asturias, refugio climático', de Pablo de Soto y Nadia Penella, mediometraje que complementa la exposición 'Motores del clima', que puede verse en LABoral Centro de Arte y Creación Industrial.