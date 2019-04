Foro apuesta por poner en marcha un Plan Estratégico de las Artes Escénicas en Asturias

Publicado 24/04/2019 12:57:19 CET

"Hay que empezar a hablar de industria cultural y creativa", destaca Martínez Salvador

GIJÓN, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Foro y candidata a la Presidencia del Principado, Carmen Moriyón, se ha comprometido este miércoles a poner en marcha un Plan Estratégico de las Artes Escénicas en Asturias, que sea gestionada por profesionales del sector, por gestores culturales, si gana los próximos comicios autonómicos del día 26 de mayo.

Así lo ha indicado tras la reunión mantenida este miércoles con representantes de la Asociación de Empresas de Artes Escénicas de Asturias (Escenasturias) en la sede de Foro en Gijón, a la que ha asistido también, entre otros, el presidente y el secretario general de Foro Gijón, Álvaro Muñiz y Jesús Martínez Salvador, respectivamente.

"El compromiso de Foro con la cultura y las artes escénicas que hemos demostrado en Gijón lo mantendremos aquí y en Asturias", ha asegurado Martínez Salvador.

Según una nota de prensa de Foro, los representantes de Escenasturias explicaron que el cambio en el sistema de ayudas que establece la nueva Ley de Contratos del Sector Público ha obligado a la Consejería de Educación y Cultura a "desmantelar" el circuito de Artes Escénicas del Principado de Asturias, que es la principal fuente de contratación de las compañías profesionales, en favor de un sistema de subvenciones a los ayuntamientos.

Tanto Moriyón como Martínez Salvador se han comprometido a que, si ganan las elecciones, estudiarán la solicitud del colectivo de aumentar la dotación presupuestaria, para alcanzar la cifra de un euro por habitante, además de poner en marcha el citado Plan Estratégico de las Artes Escénicas en Asturias.

"Hay que empezar a hablar de industria cultural y creativa. Sois creadores de riqueza y, si tenemos responsabilidades de gobierno, así lo concebiremos", ha insistido Martínez Salvador.

También han apostado por impulsar la Escuela de Arte Dramático de Asturias y por promocionar las artes escénicas en la Asturias rural. "Ya no es solo que la Asturias rural no tenga pediatras o banda ancha, es que aunque tengan teatros, espacios o casa de cultura no pueden disfrutar de las artes escénicas, y ello ahonda la brecha entre la Asturias urbana y la rural", ha recalcado el también edil de Festejos.