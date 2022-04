Foro exige un plan de actuaciones con dotación presupuestaria y calendario para el arreglo de la plaza de toros

GIJÓN, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Foro Asturias en el Ayuntamiento de Gijón ha urgido este viernes al Gobierno local un plan de actuaciones con dotación presupuestaria y calendario para la rehabilitación de la plaza de toros.

Al margen de ello, el portavoz 'forista' municipal, Jesús Martínez Salvador, ha incidido en que el hecho de que los tendidos no puedan utilizarse no elimina la posibilidad de que haya actividad en la plaza en verano, ya que del aforo total de 9.500 personas, se mantendría un aforo de 4.750 personas.

"Igualmente, para la celebración de conciertos se podría seguir utilizando no solo el resto de gradas, sino también el espacio del albero que no ocupe el escenario", ha planteado, según una nota de prensa de Foro. Así lo ha indicado tras la comparecencia del concejal de Obras, Olmo Ron, a petición de Foro, que no ha convencido al grupo municipal.

Martínez Salvador ha recalcado que, por las palabras de Ron, se puede aventurar, según el portavoz 'forista', que fue, al conocer que solo había cinco solicitudes de uso de la plaza, dos de ellos de toros y que no coincidían en el calendario con los otros tres eventos, cuando se esgrimió la "excusa", a su parecer, de que había que cerrar El Bibio para su rehabilitación.

Unido a ello, ha llamado la atención sobre que el Ayuntamiento anunció, cuando ya sabía que solo había esas cinco solicitudes, que iba a empezar por la plaza de El Bibio para hacer las inspecciones técnicas a edificios públicos de más de 50 años. Todo ello con el único objetivo, según Foro, de que no haya festejos taurinos en la citada plaza de toros.