Foro muestra su apoyo "sin fisuras" a los vecinos contra rechace la instalación de la planta de pirólisis.

GIJÓN, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Foro a la alcaldía de Gijón, Carmen Moriyón, y el candidato a la presidencia, Adrián Pumares, han mostrado este domingo su apoyo sin fisuras a los vecinos de la zona oeste de Gijón que se oponen a la instalación de la planta de pirólisis en el Musel.

Ha indicado Pumares que la pelota está en el tejado del Principado, y ha pedido al PSOE que "deje de enredar, que tenga una posición común y diga claramente la postura que van a defender".

"El Principado es quien tiene en este caso las competencias en materia de medio ambiente, y yo ahí estoy profundamente preocupado porque lo que se está haciendo es enredar", ha dicho Pumares.

El candidato de Foro a la presidencia del Principado ha manifestado que parece que siempre que hay una cualquier actividad que sea potencialmente contaminante, que haya dudas acerca de los efectos que pueda generar en la salud de la ciudadanía, parece que siempre se instala en el mismo lugar y siempre afecta a los mismos vecinos que son los vecinos de La Calzada, los vecinos del Muselín y los vecinos de Jove,

Por su parte Moriyón ha considerado absurdo crear la dicotomia de salud o empleo. "Decir que se trata de elegir entre salud y empleo es un montaje", ha manifestado Moriyón que ha manifestado que Foro no dice que no se está haciendo nada. "No lo decimos. Nosotros decimos que lo que se ha hecho es insuficiente y los datos están aquí", ha indicado la candidata a la alcaldía.

Considera Foro Asturias que la zona oeste de Gijón necesita otro tipo de instalaciones industriales que no haga pensar que están destinados a ser el basurero. Así ha indicado que hay una falta de confianza generada a lo largo de muchos años y que esa falta de confianza no pasa por traer otra actividad potencialmente contaminadora al Musel.