Foro reclama un "cambio radical" frente a un proyecto presupuestario "continuista" que "hundirá a Asturias"

Publicado 21/12/2018 13:01:45 CET

OVIEDO, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Foro Asturias, Pedro Leal, ha devuelto este viernes el proyecto presupuestario asturiano al Gobierno para reclamar un "cambio radical" que rompa con unas cuentas "continuistas" que, a su juicio, "hundirán a Asturias".

Para Foro, los presupuestos que hoy se aprobarán en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) con el apoyo de IU y Podemos, "seguirán conduciendo al fracaso" al Principado, y "no van a mejorar la vida de asturianos". A su juicio, el contenido de las cuentas "no es el adecuado" porque "no va a dinamizar la economía, no va a ayudar a crear empleo, a sostener y mejorar los servicios de calidad que requiere la región, ni va a frenar la deriva decadente en la que está inmersa Asturias".

"Asturias necesita un presupuesto para cambiar y progresar en lugar de acentuar el declive", ha insistido, y no un presupuesto "semejante y análogo en medidas y prioridades" a los aprobados en anteriores ocasiones y acordados con el PP y Ciudadanos. "Nunca han tenido nuestro apoyo y nunca lo van a tener", ha aseverado Leal, ya que la continuidad presupuestaria "es inaceptable porque va a ser letal para Asturias". Foro, por tanto, enmienda el presupuesto "mirando al futuro" para que no sea "igual que el pasado".

CARCEDO REPROCHA A FORO SU DISCURSO "CATASTROFISTA"

En el turno de réplica, la consejera de Hacienda y Sector Público, Dolores Carcedo, ha reprochado a Foro su "discurso catastrofista y apocalíptico", y le ha rebatido su discurso de "coherencia" a la hora de no acordar ningún presupuesto con el PSOE.

En este punto le ha recordado a Leal que Foro cuando tuvo la oportunidad de gobernar, se obtuvieron "resultados peores" haciendo políticas diferentes a las socialistas. Ahora que se ha conocido que el PIB de Asturias creció un 3,8% y que la situación "no es tan catastrófica", ha dicho, espera que Foro sí apoye las cuentas.

Respecto a la crítica de hacer un presupuesto "continuista", Carcedo ha reaccionado afirmando que, lo realmente continuista, son sus discursos, "que no se sostienen".